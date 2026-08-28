我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「黃金郵編」決定孩子未來？紐約頂尖學區成本驚人

通膨憂慮升溫 美8月消費者信心下滑6%

通膨憂慮升溫 美8月消費者信心下滑6%

中央社華盛頓28日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
顧客在紐約一家超市內選購商品。（新華社）
顧客在紐約一家超市內選購商品。（新華社）

密西根大學（University of Michigan）今天公布調查顯示，美國消費者信心在8月下滑，反映出民眾對高漲的通貨膨脹感到擔憂；與此同時，中東戰爭也持續對這個全球最大經濟體造成壓力。

法新社報導，密西根大學消費者信心調查主任徐薈安（Joanne Hsu）指出：「消費者信心與本月初公布的初步數據一致，較上月下降約6%。」

她說，消費者信心較去年同期下降11%，主要是因為民眾「擔心通膨在可預見的未來仍將居高不下」。

密西根大學8月消費者信心指數為51.7，較先前公布的初步數值51.0略為上修，但低於7月的55.2。

密西根大學調查發現，8月所有政治陣營的信心均呈現下滑，尤其是共和黨人最為明顯。這項結果公布之際，距離11月舉行的美國關鍵期中選舉僅剩下幾個月。

調查還顯示，年長消費者，以及中低收入族群的信心下滑幅度更為明顯。

中東戰爭已推高美國通膨，汽油價格上漲進一步加重家庭的經濟壓力。

徐薈安說：「在伊朗衝突等的政策不確定性持續存在下，消費者預期汽油價格無論短期或長期都將進一步上漲。」

雖然消費者對未來一年通膨率的預期從7月的4.2%小幅下降至4.0%，但目前的預期仍高於戰爭爆發前的水準。

精華 FAQ

  • 主要原因是民眾對高通膨持續存在感到擔憂，同時中東戰爭推高油價，增加家庭支出壓力，讓消費者對經濟前景轉趨保守。

  • 8月消費者信心指數為51.7，雖較先前初步值51.0略為上修，但仍低於7月的55.2，顯示整體信心明顯走弱。

  • 調查顯示，各政治陣營信心都下滑，其中共和黨人最明顯；年長者與中低收入族群也受衝擊較大，反映通膨壓力已廣泛影響家庭。

低收入 密西根大學

上一則

DeepSeek擬新一輪融資 估值料達740億美元

下一則

華許全球央行年會演說 憂通膨高、偏好更安靜的聯準會

延伸閱讀

7月CPI年增3.4% 美通膨繼續降溫緩和Fed升息壓力

7月CPI年增3.4% 美通膨繼續降溫緩和Fed升息壓力
房貸利率略降 買氣仍急凍 新屋銷售創半年新低

房貸利率略降 買氣仍急凍 新屋銷售創半年新低
日本Q2經濟成長意外放緩 內需疲弱為日銀升息添變數

日本Q2經濟成長意外放緩 內需疲弱為日銀升息添變數
7月PCE物價指數年增3.7% 美通膨年增率持穩 仍高於Fed目標

7月PCE物價指數年增3.7% 美通膨年增率持穩 仍高於Fed目標

熱門新聞

美國眾議院議員裴洛西與夫婿保羅。（美聯社）

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

2026-08-24 23:03
巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。(美聯社)

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

2026-08-27 22:18
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。（路透）

美農民慘兮兮 今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

2026-08-25 04:31
聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）

Fed華許周五演講 專家：市場如果聽到這些會大漲

2026-08-25 09:38
美國聯準會主席華許。（美聯社）

華許傑克森洞演講5要點一次看

2026-08-28 11:05
美國財政部長貝森特。（路透）

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？專家：美元貶定了 除非Fed這麼做

2026-08-20 08:10

超人氣

更多 >
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元
華人10年美簽續簽「難如登天」免面試也搶不到預約號

華人10年美簽續簽「難如登天」免面試也搶不到預約號
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情