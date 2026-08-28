我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華許傑克森洞演講5要點一次看

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

Fed華許會說什麼？專家：可能什麼都不說但擺出「鷹」姿

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國聯準會（Fed）主席華許。路透
美國聯準會（Fed）主席華許。路透

美國聯準會（Fed）主席華許即將在傑克森洞央行年會發表首次專題演說，究竟他會說什麼，引起各界臆測紛紜。經濟學家推斷，華許承擔不起再次顯得太「鴿」的後果--美國長期公債殖利率再度竄升。

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯（Robin J. Brooks）28日撰文指出，華許開講前，有兩件事很清楚。

首先，市場期望很高。近來華許備受指責，因為他拒不提供前瞻指引，讓市場摸不清他對美國經濟現況的看法為何，更重要的是，Fed為什麼在7月29日決策會議不升息。正因市場期待華許把這些說清楚、講明白，所以注定會失望，因為華許極可能避談眾人最想聽的。

其次，華許已把自己逼到牆角。他不能暢談Fed貨幣政策走向，因為他試圖揚棄「前瞻指引」。他不能對上次會議為何決議不升息著墨太多，因為那聽起來會顯得太「鴿」，那將冒著再掀Fed「公信力」危機的風險，他應該會記取上次教訓--7月29日記者會發言導致美國長債殖利率飆高。華許也不能對中期、結構改革議題說得太深入，因為應該留待他成立的五個改革工作小組詳述。

最可能結果：什麼口風都不露

綜合以上研判，華許這場演說最可能的結果是：「什麼都不說」。但想必他會以高亢語調凸顯物價穩定的「鷹派」言論作掩飾。

最糟結果則是華許發言顯得太「鴿派」。那麼，市場會立刻跳腳，認定「公信力危機」再起，美國長債殖利率又會竄升，重演7月29日Fed決策會議及華許記者會後的情景。那也正是Fed前主席鮑爾一年前在傑克森洞央行年會高唱「鴿」調後，引發的市場反應。

美國公債殖利率曲線如果又「陡峭化」--指長債殖利率升得遠比短債快速，尤其是30年期相對於2年期殖利率），就特別糟糕。因為美國財政部長貝森特最近才宣布擴大回購長債，想努力抑升長債殖利率。況且，市場正密切關注財政政策失控最終是否會導致國債貨幣化。

所以，華許最好打安全牌，讓自己的發言顯得是「鷹」而非「鴿」。

若是果如布魯克斯所料，華許傑克森洞演說高唱「鷹」調，儘管演說內容空洞無物，也可能導致最近活蹦亂跳的「貶值交易」（debasement trade）走勢翻轉。也就是說，黃金和其他貴金屬價格可能拉回。但回檔只是暫時性的，因為助長「貶值交易」的根本因素（財政政策失控）不變，所以「貶值交易」仍方興未艾。

精華 FAQ

  • 因為他先前拒絕提供前瞻指引，讓市場無法判斷Fed對經濟與利率的看法，因此這次演說被視為觀察其政策態度的重要窗口。

  • 布魯克斯認為他最可能「什麼都不說」，避開市場最想聽的升息與政策路徑，只以強調物價穩定的鷹派語調作為掩飾。

  • 若發言顯得太鴿派，市場可能解讀Fed公信力再受質疑，導致美國長債殖利率上升、殖利率曲線陡峭化，並壓回黃金等貴金屬價格。

央行 華許

上一則

日銀9月會升息嗎？從日本干預匯市金額頻創新高可見端倪

下一則

華許傑克森洞演講5要點一次看

延伸閱讀

華許傑克森洞演說會振奮美股嗎？美銀策略師：有可能

華許傑克森洞演說會振奮美股嗎？美銀策略師：有可能
金價漲、美元貶、長債殖利率飆…「貶值交易」正捲土重來

金價漲、美元貶、長債殖利率飆…「貶值交易」正捲土重來
財政部加倍回購長債在「玩火」？學者：美元貶勢已經展開

財政部加倍回購長債在「玩火」？學者：美元貶勢已經展開
貝森特「扭轉操作」力壓殖利率 看華許本周演說如何自圓其說

貝森特「扭轉操作」力壓殖利率 看華許本周演說如何自圓其說

熱門新聞

美國眾議院議員裴洛西與夫婿保羅。（美聯社）

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

2026-08-24 23:03
巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。(美聯社)

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

2026-08-27 22:18
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。（路透）

美農民慘兮兮 今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

2026-08-25 04:31
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國債破40兆美元 克魯曼提改善政府赤字解方：累進稅制

2026-08-20 11:57
聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）

Fed華許周五演講 專家：市場如果聽到這些會大漲

2026-08-25 09:38
美國財政部長貝森特。（路透）

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？專家：美元貶定了 除非Fed這麼做

2026-08-20 08:10

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班