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華許傑克森洞演說會振奮美股嗎？美銀策略師：有可能

編譯湯淑君／綜合外電
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美國聯準會（Fed）主席華許28日即將發表傑克森洞央行年會演說，備受全球市場矚目...
美國聯準會（Fed）主席華許28日即將發表傑克森洞央行年會演說，備受全球市場矚目。路透

美國聯準會（Fed）主席華許即將發表傑克森洞央行年會演說，美銀（BofA）策略師表示，華許的發言可能讓美國公債殖利率曲線從陡峭變扁平，並一舉提振投資人對股票和其他風險資產的胃口，還能支持美元，前提是他必須把話說對。

彭博資訊報導，由美銀策略師哈奈特（Michael Hartnett）帶領的團隊在報告中指出，要讓多頭達陣，華許必須趁央行年會場合強化自己的抗通膨公信力，以遏制短期公債殖利率。同時，華許也必須表態，支持財長貝森特抑升長債殖利率的做法。

若是不然，美銀策略師團隊預測，美債殖利率可能回升，並且升破貝森特本月稍早宣布擴大回購長債之前的水準。那可能對美元構成壓力、有利於防禦型股票，但不利於景氣循環股和其他長期利率敏感股。

這場演說備受市場關注。在此之前，華許飽受批評，因為拒絕提供政策前瞻指引，不願詳述他打算如何將美國通膨率壓回2%目標。華許的緘默加劇市場不確定性，掀起債市動盪。

不過，在美國長期借貸成本飆上20年高點之際，美股投資人依然信心堅定，史坦普500指數仍盤旋在高檔，距收盤新高紀錄只差不到1%。

哈奈特表示，看漲美股的多重條件不變，包括：總經指標未呈現成長減緩、Fed不會升息、企業不砍人工智慧（AI）資本支出，以及民主黨在11月美國期中選舉不會大勝。

但美銀引用EPFR Global資料說，截至8月26日的一周，美國股市資金流出44億美元，是五周來首次失血。同時，資金轉入日本股票，美國投資級公司債則連續第21周呈現資金流入。

精華 FAQ

  • 美銀策略師認為，若華許在演說中強化抗通膨決心，將有助壓低短期公債殖利率，讓殖利率曲線趨平，進而改善市場對股票與其他風險資產的偏好。

  • 報告指出，華許除了要鞏固抗通膨公信力，也得表態支持財長貝森特拉抬長債殖利率的做法，藉此避免長端利率失控，並穩定市場對政策方向的預期。

  • 美銀預測，美債殖利率可能回升並突破貝森特擴大回購長債前的水準，這將對美元形成壓力，較有利防禦型股票，但不利景氣循環股與利率敏感族群。

華許 美股 殖利率

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