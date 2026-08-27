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AI算力需求看到2028年 AWS與Nvidia多方並進擴大合作

中央社台北27日電
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輝達(Nvidia)執行長黃仁勳。(路透)
輝達(Nvidia)執行長黃仁勳。(路透)

近期市場擔憂雲端服務供應商（CSP）恐放緩資本支出，但亞馬遜（Amazon）旗下AWS今天宣布將擴大部署200萬顆輝達NVIDIA，又稱英偉達）次世代繪圖處理器（GPU），並多方面擴展合作模式，凸顯雲端市場對前沿人工智慧（AI）算力需求不僅未達上限，且能見度已拉長至2028年。

隨著客戶快速採用AWS上的輝達加速運算，AWS與輝達今天宣布擴展雙方策略合作，雙方計劃於2027年至2028年，在AWS全球基礎設施中新增部署200萬顆NVIDIA Blackwell Ultra、Rubin與Rubin Ultra GPU。

輝達發布新聞稿指出，新增的運算能力將協助驅動客戶的各項工作負載，涵蓋代理型AI、科學探索、企業自動化到物理AI等。

AWS與輝達也正進行另一項合作，將基於輝達Vera中央處理器（CPU）的基礎設施導入AWS，為需要兼具高效能CPU運算與加速運算基礎設施的代理型AI工作負載提供另一項選擇。

此外，輝達與亞馬遜旗下Annapurna Labs正攜手記憶體供應商，導入輝達全新客製化高頻寬記憶體（NVHBM）技術，讓AWS新一代自研晶片Trainium得以採用速度更快、能源效率更高的記憶體。

根據輝達說明，相較於標準高頻寬記憶體HBM4E，NVHBM可將記憶體頻寬最高提升30%，並降低15%的HBM功耗，同時在XPU運算晶片上釋放多達25%的面積。

輝達執行長黃仁勳表示，輝達與AWS共同打造了AI時代最強勁的成長引擎之一，而市場需求遠超所有預測。過去16年來，雙方攜手將輝達的運算能力擴展至雲端，如今正將合作擴展至全端堆疊，包括GPU、CPU、網路、開放式模型與軟體。

精華 FAQ

  • 雙方計劃在2027年至2028年於AWS全球基礎設施新增部署200萬顆NVIDIA Blackwell Ultra、Rubin與Rubin Ultra GPU，涵蓋多種次世代加速運算需求，顯示合作規模進一步擴大。

  • 合作不只限於GPU，還包括導入基於Nvidia Vera CPU的基礎設施，以及與Annapurna Labs和記憶體供應商合作的NVHBM技術，用以強化Trainium晶片效能與能源效率。

  • 新聞傳達的訊號是雲端與AI算力需求仍未見頂，且可見度已延伸到2028年；AWS加碼投資也反映客戶持續採用輝達加速運算，部分緩解市場對資本支出放緩的擔憂。

NVIDIA Amazon 輝達

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