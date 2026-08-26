「債券義勇軍」發明人看好後市：別忙著買AI股 可抱黃金

首創「債券義勇軍」一詞的Yardeni研究公司總裁雅德尼表示，他不太憂慮美國聯邦赤字日增，仍看好美股後市，但不建議此刻投入人工智慧（AI）股。路透

首創「債券 義勇軍」一詞的Yardeni研究公司總裁兼首席投資策略師雅德尼表示，他並不擔憂美國聯邦赤字日增，仍看好美股後市，維持「咆哮2020年代」展望，但不急著在此刻投入人工智慧（AI）概念股 。

雅德尼最近被彭博電視主播封為「華爾街最大多頭」，今年來已三度調高史坦普500 指數年終目標價，從7,700點、8,250點再上調至8,400點。他接受MarketWatch專訪時指出，盈餘動能強勁，是他看好美股後市的理由。

AI榮景vs.達康泡沫的不同點

在專訪中，雅德尼解釋，美股這波由AI題材驅動的牛市，與達康泡沫沒什麼共同點。他說：「達康榮景大致受害怕錯過（FOMO）的心態趨使，當年在科技股領漲下，史坦普500指數的估值倍數飛升，預期本益比在2000年初登上25倍的紀錄高峰，資訊科技（IT）股的預期本益比更飆到大約55倍。」

他接著說：「但這回，預期本益比其實降下來了。而且驅動這波牛市的不是FOMO，而是令人驚異的盈餘動能（fabulous earnings momentum），簡稱為FEMO。這波牛市，或者是融漲（melt-up），是受盈餘主導，有別於達康榮景是由估值主導，所以漲勢更持久，而且較不會陷入造成科技股翻車的那種麻煩。」

雅德尼指出，美國半導體類股目前本益比約17倍，而大盤本益比約20倍。他說：「投資人現在已不願支付近似1999年達康泡沫時那麼高的估值倍數。恰好相反：分析師已紛紛調升盈餘預期，所以估值倍數其實已下降。」

他預期，2020年代結束時，再回顧這十年，可能證實他的「咆哮2020年代」預言正確。他估計預言成真的或然率達80%，但有20%的機率可能出錯。地緣政治是主要變數，不能排除油價上漲推升通膨，進而迫使聯準會（Fed）等主要央行提高利率的風險。

美債殖利率不至於「更高、更久」

談到最近的債市動盪，在1983年7月發明「債券義勇軍」（bond vigilantes）稱呼的雅德尼認為，不必過度憂慮。他說：「債務當然在顧慮清單上，但這種情況已持續超過45年。」儘管他和債券義勇軍同樣擔心債務危機，但認為美國長債利率不至於「維持在更高水準更久」，「4%至5%是正常水準」。

對於錯過今年股價大漲，此刻不知該不該投入股市的投資人，雅德尼的建議是：「回顧歷史，有些牛市奔馳很久，而且持續大漲。仍然有機會，因為估值倍數其實已下降，而盈餘預期甚至升高。」

有些人擔心，這波AI榮景中的「非理性繁榮」跡象，是分析師的盈餘預期過高，而不是估值過高，但雅德尼指出，當前的盈餘預期有實際基本面支撐：第1季和第2季的數字都極強，促使分析師也調高2027年盈餘預測。關鍵在於「衰退會不會來襲」，雅德尼認為不會。

此刻不宜買AI股 看好四種受惠類股

話雖如此，雅德尼不建議此時買進AI股。他說：「人人都有AI疲乏症，況且很難說誰是贏家，誰是輸家，誰又會爆掉。若你想建立部位，不妨持有QQQ這種多元化基金，比挑選個股好。我也不知誰贏誰輸，但那斯達克裡可能兩者皆具，所以總的來說，贏家應會擊敗輸家。」

雅德尼還建議，專注於可望受惠於AI使用普及化的類股，而不是AI公司本身。

他看好金融股和醫療保健股，因為這些類股可望找到很多的AI用例，進而提高營收並降低成本。工業股也不錯，因為超大規模雲端運算業者（hyperscaler）已承諾擴充AI算力。他推薦的第四種類股是能源股。至於雅德尼長期「加碼」的IT股和通訊服務股，已在去年改為「中立」。

金價4,000美元有撐 上看5,000美元

雅德尼也看好黃金，認為金價在每英兩4,000美元附近有支撐，果然最近已反彈，並且在美國財政部宣布加倍回購長債後進一步彈升。他說：「我認為，在這種環境下持有一些黃金，是合理的。」他曾預期金價在今年底前可能漲上5,500美元，但在美伊開戰後發現金價不漲反跌後，已把黃金的年終目標價下調至每英兩5,000美元。