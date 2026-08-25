日本Sony推原創角色進軍車載AI 最快2027年提供服務

日本索尼集團（Sony Group）最快將於2027年度開始，提供由原創角色協助駕駛的車載人工智慧（AI）代理服務，進軍車內娛樂市場。（路透）

日本索尼 集團（Sony Group）最快將於2027年度開始，提供由原創角色協助駕駛的車載人工智慧（AI）代理服務，進軍車內娛樂市場。

「日本經濟新聞」報導，索尼以兔子、羊和貓咪為創作靈感，為AI開發了獨創角色Wicheff及Rasmew。該角色將顯示於車載螢幕上與駕駛對話，作為對話型AI，索尼正探索導航、閒聊，以及陪伴使用者討論、整理想法等多元應用方式。

在商業模式方面，索尼集團預計向汽車製造商收取授權費，並分別針對「角色」與「AI助理」分別定價。除一般私家車外，該服務也將廣泛支援租賃車、公車及火車等多元交通工具。

Wicheff及Rasmew即使離開車輛，也能透過智慧型手機應用程式等方式陪伴使用者。它能掌握使用者的生活習慣與喜好，以「夥伴」的身分融入並支援日常生活。

AI助理越了解駕駛的生活與習慣，就越能提供貼近需求的服務。為了讓AI助理擺脫單純機械的形象、更貼近「夥伴」，索尼特別運用了具親和力的獨創角色；在語音方面，則預先錄製聲優的聲音數據，用心營造出親切感。

考慮到與女性及年輕族群的契合度，角色採用了可愛的設計。為了將其打造為獨立IP進行推廣，索尼選擇從零開始打造全新角色，原因在於若使用既有IP，取得權利人授權的手續將相當繁瑣。

目前車載AI多以美國Google的Gemini或OpenAI的ChatGPT等大型語言模型（LLM）作為基礎。索尼集團認為，單靠AI功能難以實現差異化，因此決定透過角色設計來凸顯獨特性。

印度調查公司Fortune Business Insights預測，2034年車載AI助理的全球市場規模將達到198億美元，比2025年成長4.7倍。

此前，索尼與本田（Honda）的合資公司在開發電動車AFEELA時，也曾開發過能配合車輛動態動作的獨創角色Doratomo。索尼未來也將獨立推進相關業務開發，力求在車內娛樂領域創造新市場。