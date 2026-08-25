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再度正面對決蘋果…華為預告9月7日發布新款折疊機

記者黃雅慧／即時報導
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圖為華為Mate XT三折機。 （路透）
圖為華為Mate XT三折機。 （路透）

在蘋果即將發布首款折疊手機之際，華為常務董事、終端BG董事長余承東25日於社交網站披露，將於9月7日下午2時30分舉行新產品發布會，屆時展示新一代三折機HUAWEI Mate XT 2。華為將正面迎戰蘋果同月推出的折疊螢幕iPhone

綜合陸媒與多方信息顯示，Mate XT2與前代採用的S型「奏折式」折疊結構不同，新機首次引入U型三折疊設計：左右兩側屏幕可同步向內折疊，將整塊主顯示屏完全收納於機身內部。在閉合狀態下，柔性屏全程隱藏，徹底規避外露風險，顯著提升了抗跌落與耐刮擦性能，相較上一代實現質的突破。

在核心硬體方面，該機型或將搭載麒麟9030 Pro，亦有可能採用基於韜定律研發的新一代9050麒麟晶片。相較前代Mate XTs，Mate XT2不僅在處理器升級，還新增外屏配置；在作業系統上，將首發HarmonyOS 7，為首個全面進入Agent時代的作業系統。

在定價方面，當前全球記憶體市場正處於價格持續攀升階段，整機製造成本明顯上升。業內普遍預期Mate XT2起售價將邁入人民幣2萬區間。此前Mate XTs的起售價格為人民幣17,999元（16GB+256GB版本），此次定價上探符合當前供應鏈成本與技術投入的實際變化。

余承東22日發布與影星沈騰、楊冪閒聊，並一同介紹鴻蒙智行享界 G9 的視頻。在視頻結尾，楊冪提出與新車進行合影。而此時，余承東掏出了一款採用了全新造型設計的神秘新機，外界認為該新機可能是Mate XT 2。

蘋果首款折疊手機預計9月9日前後登場，該產品被期許找回蘋果久違的魅力。彭博資訊報導，該款新機獲得多名實際試用者的好評，包括收納方便、鉸鏈手感札實，耐用度也令人滿意。

果鏈藍思科技在23日的電話會上指出，今年下半年開始，主營業務方面在大客戶今年的折疊機項目上，公司供應UTG玻璃、CPI膜、UTG玻璃支撐板、3D玻璃蓋板等，上述產品加工難度大，價值量大幅提升，公司成為折疊機型相比直板機型結構件增量的最大受益者。

Counterpoint Research最新預估，受到蘋果加入2026年全球折疊手機出貨量將年增21%，品牌市佔方面，三星預計仍以32%守住全球第一，但較2025年的40%下滑8個百分點；蘋果則有望在上市首年拿下25%，排名第二。華為市佔率預估由30%降至24%，位居第三。

精華 FAQ

  • 華為預定於9月7日下午2時30分舉行新品發表會，屆時將展示Mate XT 2。新機傳出採用U型三折疊設計，主螢幕可完全收納於機身內部，強調耐用度與防刮抗摔表現。

  • 消息指出，Mate XT 2可能搭載麒麟9030 Pro，或採用新一代9050麒麟晶片，並首發HarmonyOS 7。相較前代，還可能新增外屏配置，強化整體使用體驗與多工能力。

  • 受記憶體價格上漲與整機成本提高影響，業界普遍預估Mate XT 2起售價將進入人民幣2萬元區間。同時，華為也將與蘋果折疊iPhone、三星等品牌在高階折疊市場正面競爭。

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