新Mac mini和Mac Studio開放預訂 為新iPhone暖身
蘋果公司25日又「悄悄」在官網推出新一代Mac mini和Mac Studio桌上型電腦，Mac mini起售價為899美元，將搭載蘋果最新的M6晶片或M5 Pro晶片。Mac Studio的起售價為2,499美元，可選配M5 Max或全新的M5 Ultra。
另外值得一提的是，這可能是執行長庫克任內推出的最後一批新產品，他9月1日就要正式交棒給特納斯，而新iPhone發表會預料稍晚才會推出。
根據蘋果官網，Mac mini和Mac Studio從25日開放預訂，9月22日開始發售。
在9月新款iPhone發表會前，蘋果先在官網推出新款mini和Studio，是近兩年來首次更新。目前Mac mini需求大增，成為在電腦上執行人工智慧（AI）應用的熱門工具，但記憶體晶片短缺使蘋果更難維持充足庫存。
這兩款新品將搭載最新一代Mac作業系統macOS 27 Golden Gate；該作業系統也將於今年秋季向其他Mac用戶推送。
最新款Mac mini沿用了2024年M4和M4 Pro機型首次採用的緊湊外型設計。當時，這款起售價599美元的電腦廣受好評，效能表現尤其受到讚譽，讓同價位的PC產品完全相形失色。
據蘋果表示，新款M6晶片配備12核心中央處理器（CPU），擁有官方所稱的「全球最快單執行緒效能」；同時配備12核心圖形處理器（GPU），AI效能是前代的四倍。搭載M6晶片的Mac mini標配16GB記憶體，最高可配置32GB，而M5 Pro版本最高可配置64GB記憶體。
與前代一樣，Mac Studio主攻專業用戶，提供更豐富的規格配置選擇。搭載M5 Ultra的機型最高可配備36核心CPU和80核心GPU，統一記憶體最高可達512GB。
蘋果25日先在官網推出新一代Mac mini與Mac Studio，屬於桌上型電腦更新，並非在iPhone發表會期間同步亮相，顯示其新品節奏提前布局。 Mac mini起售價為899美元，可搭載M6晶片或M5 Pro晶片；M6版本標配16GB記憶體，最高可到32GB，並主打更強AI效能與單執行緒表現。 Mac Studio起售價2,499美元，可選配M5 Max或全新M5 Ultra，M5 Ultra最高可達36核心CPU、80核心GPU與512GB統一記憶體，25日開放預訂、9月22日發售。
精華 FAQ
蘋果25日先在官網推出新一代Mac mini與Mac Studio，屬於桌上型電腦更新，並非在iPhone發表會期間同步亮相，顯示其新品節奏提前布局。
Mac mini起售價為899美元，可搭載M6晶片或M5 Pro晶片；M6版本標配16GB記憶體，最高可到32GB，並主打更強AI效能與單執行緒表現。
Mac Studio起售價2,499美元，可選配M5 Max或全新M5 Ultra，M5 Ultra最高可達36核心CPU、80核心GPU與512GB統一記憶體，25日開放預訂、9月22日發售。
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