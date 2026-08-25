美國對伊朗經濟D-Day行動會成功嗎？克魯曼：注定失敗

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國財政部長貝森特宣布，準備對伊朗 發動「經濟諾曼第登陸日」（D-Day）行動，企圖藉這場窒息戰一舉擊敗伊朗。知名經濟學家克魯曼 則表示，一如美國對伊朗軍事行動失敗，這場經濟作戰也注定失敗。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼25日撰文指出，即使美國能成功讓荷莫茲海峽 恢復通行，也不再像數月前那麼重要了，原因有二。

首先，美軍在波斯灣的軍事行動慘敗，不但未能推翻伊朗政權，反而因為遭到伊朗攻擊，而放棄許多美軍基地。再加上攔截器和其他軍備大量耗損，美國基本上已無力保衛中東盟國。

再者，對終端使用者而言，能源價格日益與原油價格脫鉤。這是因為，民眾不會買原油回來直接燒，他們燒的是汽油和柴油。這些精煉油品近來價格漲幅遠超過原油，反映「裂解價差」（精煉油品價格相對於原油的溢價幅度）急遽擴大，而這又是因為全球煉油產能不足所致（一部分是因為烏克蘭攻擊俄羅斯煉油設施）。

所以，即使貝森特能讓更多原油從荷莫茲海峽運出，進而壓低原油價格，也難以減輕因汽油價格居高不下，而對美國民眾構成的經濟痛苦。

至於貝森特揚言切斷伊朗出口與進口管道，藉此在經濟上孤立伊朗，可行嗎？

克魯曼指出，這種策略的一大破口是中國。

美國封鎖伊朗港口，進而堵住伊朗石油出口要道，確實造成伊朗流失可觀的出口營收。據估計，去年伊朗這些出口收入約450億美元，約占去年GDP的7%。這對伊朗來說是大筆的錢。但此數只相當於中國GDP的0.2%而已。

為何提到中國？因為川普深陷伊朗戰爭泥淖，顯然帶給北京莫大的地緣政治利益。更何況，從北京觀點來看，持續供應伊朗政權金援，以採購必要進口物資，耗費不多，卻可讓美國無法掙脫泥潭。

美國難道不能封鎖伊朗進口嗎？基本上不可能，因為目前貨物可經由太多、太多的管道運往伊朗，多得讓美國無法封閉。

貝森特雖揚言，將對與伊朗政權往來的國家和企業實施制裁，藉此達到孤立伊朗的目的。然而，克魯曼指出，川普政府已依據各式各樣的藉口，對太多國家祭出關稅和其他制裁，又髮夾彎太多次，以致可信度已蕩然無存。而且，伊朗大可向中國取得所需。

所以，實力減弱的美國，真能逼中國違背自己的戰略利益、去協助華府擊敗伊朗嗎？

克魯曼預言，中國將確保伊朗政權繼續屹立不搖，然後樂得看川普孤立無援，無力重啟荷莫茲海峽。