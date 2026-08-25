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加拿大對逾700種美國商品徵收15%至50%關稅

專欄作家阿倫茲：川普對加拿大發動貿易戰有何後果

編譯湯淑君／綜合外電
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川普總統(左)與加拿大總理卡尼。(路透)
川普總統(左)與加拿大總理卡尼。(路透)

MarketWatch專欄作家阿倫茲發表評論表示，哪個揮霍無度的人，會無謂槓上最後一家願意貸款給他的銀行？答案是：山姆大叔。指出美國總統川普已決定對加拿大發動貿易戰，將對加國產品加徵50%的關稅，理由是加拿大占美國便宜。

然而，加拿大是近年來美國公債的大買家之一，持有美國公債總值如今已提高到4,600億美元，是五年前的三倍。這幾乎抵銷了中國脫售的美債金額。

換句話說，在中國不再出資協助美國填補赤字之際，加拿大正借錢給美國。

國會預算辦公室（CBO）估計，美國聯邦政府今、明兩年必須舉債1.9兆美元，2028年再借2.1兆美元。整體而言，聯邦政府未來十年舉債總額可能超過24兆美元，使聯邦淨債務（net debt）增加75%至56兆美元。

這些數字其實還低估了未來需要舉債的規模，因為仍計入川普關稅持續帶進的稅收（即使已遭最高法院推翻），還假定去年通過的各項減稅案（例如小費不課稅）會持續實施到2028年底才到期（可能性微乎其微），也假定社會福利支出將削減五分之一（實際發生機率渺茫）。

美國政府現在還沒破產，但債務負擔增加的速度比國內生產毛額（GDP）成長率還快。赤字正呈現螺旋式上升，目前還看不到盡頭。償付國債的利息支出如今已占聯邦預算赤字逾半，比聯邦醫療保險（Medicare）支出還高。種種跡象顯示，美國政府藉「削減聯邦支出」解決問題的展望不樂觀。

阿倫茲指出，到頭來，美國政府勢必得透過加稅降低赤字，但按現行政治制度而言，不太可能實現。將來府會必須同意改革預算程序，才有望改善赤字太高、債務過多的問題。

對政治人物而言，最輕易的解決辦法，就是讓通膨上升，藉此降低以實質購買力計的債務價值。那正是第二次世界大戰結束後發生的實際情況。

同時，一旦川普得罪加拿大，還會有哪一國願意借錢給美國？也許是沙烏地阿拉伯吧。

最明顯的解決之道，是聯準會（Fed）重新祭出量化寬鬆（QE）計畫，基本上就是印鈔票來買美國公債。難怪金價近來大漲。

精華 FAQ

  • 因為加拿大近年大量買進美國公債，已是美國重要資金來源；在中國減少支持美國之際，川普卻對這個願意借錢的國家加徵關稅，等於得罪最後的貸款者。

  • 文中指出，加拿大持有的美債已達4,600億美元，五年內增加三倍，幾乎抵銷中國脫售美債的金額，顯示加拿大正接手為美國赤字融資。

  • 作者認為削減支出前景不佳，真正可行但政治上困難的方式是加稅；另一些更容易的做法則是讓通膨升高，或由聯準會重啟QE以買進美債。

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