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年底出貨中國專用語言處理器？Nvidia否認：無相關規畫

中央社聖克拉拉20日綜合外電報導
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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）

輝達（Nvidia）今天否認科技媒體The Information指他們計畫今年底前開始出貨一款為中國客戶量身打造的語言處理器（LPU）報導，表示其產品規畫中並沒有專為中國市場設計的版本。

輝達發言人說：「The Information有關輝達LPU的報導並不正確。我們目前在中國市場沒有銷售LPU，也沒有針對中國市場的LPU產品規畫。」

路透社3月曾報導，輝達正準備一款符合中國市場需求的AI晶片，希望在快速成長的AI推論市場中維持競爭力。

The Information稍早引述兩名輝達員工報導，輝達計畫今年底以前開始小量出貨一款專為中國客戶設計的AI晶片，且已有多家客戶下單。

報導指出，這款晶片是輝達LPU的一個版本。LPU是一種採用新創公司Groq授權技術開發的處理器，可與圖形處理器（GPU）搭配使用，以加快AI聊天機器人的回應速度。

The Information表示，這款晶片符合美國出口管制規定。由於輝達下一代Vera Rubin AI系統受到美國管制而無法進入中國市場，輝達因此修改軟體，讓LPU能與中國可取得的處理器搭配運作。

近幾個月來，輝達在中國的業務持續變化。美國政府今年5月批准輝達向阿里巴巴、騰訊及字節跳動等少數中國企業出售H200 AI晶片，但相關晶片直到最近才開始交付。輝達也一直向中國客戶推廣Vera CPU。

執行長黃仁勳5月時表示，輝達在中國AI晶片市場「基本上已拱手讓出」給華為，華為已成為輝達在中國市場的主要競爭對手。

精華 FAQ

  • 輝達發言人明確表示，The Information關於LPU的報導並不正確，強調公司目前在中國市場沒有銷售LPU，也沒有針對中國市場的LPU產品規畫。

  • 報導稱輝達計畫在今年底前小量出貨一款專為中國客戶設計的AI晶片，且已有多家客戶下單，並指這款晶片是LPU的其中一個版本。

  • 近幾個月輝達在中國業務持續調整，美國5月核准少數中國企業購買H200晶片後才開始交付，輝達也推廣Vera CPU，但黃仁勳坦言中國市場已大致讓給華為。

輝達 NVIDIA

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