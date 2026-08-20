我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧薩夫連續數月批川普 被認為有意問鼎2028

趙建銘返台 見記者僅回應「看第8條」即離去

貝森特又放話 再加碼回購長債操作規模 可能超過40億美元

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國財政部長貝森特(中)。(歐新社)
美國財政部長貝森特(中)。(歐新社)

美國財政部長貝森特19日表示，從9月9日起買回長債金額「至少加倍」，估計約為每季320億美元，且每次操作上限從20億提高到40億美元。他20日在CNBC發表談話時又說，每次操作規模可能超過40億美元，「我們對公債市場有強大的工具箱，可透過自身發展來擺脫債負」。

抱持「陰謀論」的人士自然會懷疑美國公債市場正在醞釀一些只有貝森特知道的嚴峻情勢，或許債市當真已經失能，這可以從貝森特打算利用聯準會（Fed）的「外國及國際貨幣當局債券附買回交易（FIMA）」機制，來進一步干預日圓匯率。但這種想法顯然太過誇張，因為市場仍然穩定。

最簡單的解釋最為有力，就是舉債成本過高，政府非常不爽，因此想要使殖利率回降。換言之，這是一種美國式的「殖利率曲線控管（YCC）」措施。短期間確實有效，貝森特宣布後美國30年期公債殖利率立馬下降10基點。投資人已經知道如果長期殖利率持續上升，財政部便準備大動手腳。

貝森特投出的這記變化球，令人聯想到7月底美日聯手干預匯市，以免日本大賣美國公債來支撐日圓，同時賣出歐元（而非賣出美元）來買進日圓，以及要求Fed支持，真正的目的其實為了捍衛美國公債市場，而非日圓匯率。

但貝森特此舉更深層的影響，在於美元匯率與美債殖利率同步下跌。原因很簡單，就是在美式的YCC操作之下，既然美國財政部不讓公債下跌（殖利率上升），外國投資人只有透過美元貶值來使美債的價值下跌。

財政部此舉將使金融情勢趨於寬鬆，照理說需要靠Fed緊縮來抵銷。但若Fed主席華許並不如此認為也未緊縮，則美元將又多了一項利空因素。

金融市場可能更加注意接下來美國政府是否還會採取進一步措施，來支撐美國公債。市場愈認為這些作法是在扭曲價格，美元便愈可能走軟。貝森特可能認為殖利率下降及美元貶值都是有利的結果，因為兩者都符合他的利益。但這也向全球市場證明美國公債市場何其脆弱。

精華 FAQ

  • 他表示自9月9日起，買回長債金額至少加倍，估計每季約320億美元，且每次操作上限從20億美元提高到40億美元，未來甚至可能超過40億美元。

  • 文章將其視為美式的殖利率曲線控管，核心目的不是單純管理債務，而是透過財政部出手壓低長債殖利率，避免政府舉債成本持續升高。

  • 短期內長債殖利率已下滑，若外國投資人認為美債價格被扭曲，可能轉而透過美元貶值來調整部位，進一步使美元走弱，也凸顯美債市場脆弱性。

貝森特 匯率 聯準會

上一則

財政部加倍回購長債在「玩火」？學者：美元貶勢已經展開

延伸閱讀

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？專家：美元貶定了 除非Fed這麼做

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？專家：美元貶定了 除非Fed這麼做
貝森特突襲美債空頭 但債市短暫平靜恐只能撐到9月

貝森特突襲美債空頭 但債市短暫平靜恐只能撐到9月
美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？
貝森特成數十年來最強勢財長：買日圓、回購公債連環出手

貝森特成數十年來最強勢財長：買日圓、回購公債連環出手

熱門新聞

從摩根大通到摩根士丹利和美國，近一年來華爾街大咖紛紛宣布將投入龐大資源，以鞏固美國在世界的領先地位。(路透)

華爾街大行的最新投資目標：美國

2026-08-16 10:34
莫德納在19日盤前一度噴高近107%。(路透)

癌症疫苗試驗見效 莫德納盤前噴100%

2026-08-19 09:03
Jane Street紐約總公司位於這棟大樓。(路透)

錯押AI釀10年來首虧損 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

2026-08-15 01:58
華為拿下全球可穿戴智慧手環市場龍頭。(網路照片)

華為拿下全球智慧手環市占第一 領先小米及蘋果

2026-08-18 10:10
美國光通訊大廠Lumentum表示，共同封裝光學（CPO）scale-up產品將自2027年下半年起量產出貨。（路透）

輝達光通訊夥伴CPO量產如期推進 粉碎市場傳聞

2026-08-14 12:46
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

為什麼油價沒有更高？克魯曼：下月通膨數據將回升

2026-08-13 11:57

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價