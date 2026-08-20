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美國債破40兆美元 克魯曼提改善政府赤字解方：累進稅制

編譯湯淑君／綜合外電
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諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國聯邦債務總額跨越40兆美元，光是川普2.0上任迄今就大增3.8兆美元，反映川普許多政策加劇財政困境。知名經濟學者克魯曼認為，國債問題加速惡化，總統川普難辭其咎，但美國不致發生債務危機，只是可能得等到2029年民主黨若上台執政，才能收拾爛攤。

川普一些政策加劇財政困境

為什麼川普2.0上任以來，債務膨脹得如此迅速？

美國財政部長貝森特上周接受Newsmax專訪時，親口提出幾個理由說明。首先是共和黨2025年通過大規模減稅，讓企業建廠和設備支出立即扣抵稅額，據估計可能導致今年少徵千億美元稅收。此外，伊朗戰爭造成軍事支出大增，能源價格上漲限縮經濟成長，也影響稅收。川普部分關稅被判違法，退款金額逾1,600億美元，也妨礙減赤。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼20日撰文說，美國國債突破「40兆美元」整數關卡，的確令人怵目驚心，凸顯出川普政府欠缺財政紀律，尤其財源還沒著落，就強行推動大致圖利富人的減稅案、在軍事支出上揮霍數十億美元等等。

他指出，若不是前總統布希（以及後來的川普）強行通過減稅案，大幅偏袒高所得美國人，美國的赤字問題不會像現在這麼嚴重。

但美國不至於面臨債務危機

話雖如此，克魯曼認為，美國不至於面臨債務危機。有人警告，美國恐陷入類似2010年打擊希臘和其他南歐國家的債務危機，但克魯曼駁斥這種說法，指出情況大不相同。有別於希臘是歐元區成員國，不能自己印鈔票，美國政府發行的公債是以美元計價，並無資金用光之虞（必要時再印更多鈔票即可），難以想像陷入希臘式債務危機的情境。

然而，回想起民主黨籍總統歐巴馬主政時代，就有太多「有識之士」警告美國債務危機大難臨頭，要求政府撙節財政，以致金融海嘯後推出的刺激方案規模遠遠不足以振衰起敝，拖慢了美國經濟從金融危機復元的腳步，一直到歐巴馬執政時代終結才完全復甦。

但這些高喊減赤的危言聳聽者，在川普1.0上台時默不吭聲，坐視他推動導致稅收大幅流失、讓富者更富的稅減案，卻在拜登政府藉財政刺激力抗疫情掀起大規模失業潮時，厲聲警告國債末日將至。

呼籲未來政府推累進稅、堵企業避稅漏洞

倘若民主黨在2029年控制國會和白宮，這些聲浪想必又會高漲。

克魯曼建議民主黨人士：屆時，別讓這些人以債務危機為由，阻擋推行進步派改革。

這不是說，民主黨應像川普那樣，漠視債務與赤字。克魯曼期許未來的民主黨政府，務必盡全力推動對高收入者加稅、堵住讓跨國企業避稅的稅制漏洞、強化國稅局執法等。這將使情況大為改善。

克魯曼表示，民主黨應以重拾美國稅制的累進性（progressivity）為目標，如此一來，既有助於力挽美國一步步朝寡頭政治墮落的狂瀾，也可讓預算赤字更可控。

精華 FAQ

  • 內文指出，川普政府推動大規模減稅、軍事支出增加、能源價格上漲壓抑成長，以及關稅退款等因素，都使稅收下降、支出上升，讓債務快速膨脹。

  • 他認為美國與希臘不同，因為美國公債以美元計價，政府必要時可透過貨幣體系支應，不會像歐元區國家那樣有資金用盡的問題，因此不太可能爆發同類危機。

  • 他主張對高收入者加稅、堵住跨國企業避稅漏洞、強化國稅局執法，並恢復稅制的累進性，藉此減緩赤字惡化，同時抑制財富過度集中。

國債 克魯曼 川普

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