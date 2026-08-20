美股早盤／財部購債效應僅一天 殖利率轉升 3大指數全跌

美股20日早盤下跌，財政部擴大購債效果僅維持一天，公債殖利率恢復上漲。(路透)

美股 20日早盤呈現下跌，儘管財政部 前一天宣布了購債計畫，公債殖利率 卻只維持了一天的跌勢就恢復上漲。道瓊工業指數下跌了345點，或0.6%；標普500和那斯達克指數則分別跌0.2%和0.4%；費城半導體指數漲0.2%；台積電ADR漲0.5%。

在財政部19日表示，未來數月將至少多購回一倍的10年、20年和30年期公債，導致殖利率當天下跌後，美國公債殖利率20日再度恢復上漲。10年期公債殖利率一度上升逾5個基點至4.704%，30年期殖利率則上升6個基點至5.254%。

除此之外，油價上揚也是拖累美股早盤下跌的原因之一。美國總統川普19日晚間發文表示，美國開始對伊朗進行「有史以來對任何國家做過最毀滅性的經濟行動」，「這將會是一次空前規模的經濟戰爭和經濟孤立」，導致美伊緊張進一步升級。

西德州中級原油期貨一度上漲3%至每桶逾88美元，布蘭特原油期貨也漲3%至每桶逾94美元。

沃爾瑪股價下跌也同樣拖累大盤。該公司上季同店銷售未達分析師預期，經調整後的本季和全年獲利預測也讓市場失望，導致該公司早盤股價大跌逾7%。