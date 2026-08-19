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美長債殖利率竄升有多嚴重？他喊別怕 不致釀成債務危機

編譯湯淑君／綜合外電
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諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

預算赤字惡化，導致美、英、法等先進國長期公債殖利率躍上2000年代中期（全球金融海嘯爆發前）以來最高。市場利率升高不但會推升政府目前的償債成本、使未來赤字更嚴重，還會打擊消費者和企業。

但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼19日撰文說，目前並無證據顯示債務危機山雨欲來。

兩大因素推升殖利率

克魯曼指出，長期公債殖利率升高可能反映兩大主因：經濟中對信用的整體需求超過供應，以及投資人因為不信任政府能信守償債義務，而要求風險溢價。投資人擔心政府不履行債務，或唯恐政府蓄意激起通膨，好讓實質債務價值萎縮。

今天，人工智慧（AI）投資熱潮帶動巨大的借貸需求，這可從超大規模雲端服務業者（hyperscalers）因砸巨資投資資資料中心，導致現金流水位急遽惡化得到印證。在此之前，Meta、Google母公司Alphabet和微軟都坐擁巨額現金，足可用來支應AI支出；但如今，這些超大規模業者因為燒錢很兇，已不得不大肆發債籌資。

不只是這些業者需錢孔急。拜川普政府減稅之賜，美國聯邦政府的預算赤字占國內生產毛額（GDP）比率已暴增，過去35年來，唯有全球金融海嘯和新冠肺炎疫情最嚴峻的時期，才見到更高的水準，而在那兩波危機時期，讓赤字暫時飆高以提振經濟，是合理的做法。

第二個可能觸動公債殖利率勁升的理由，是擔心政府不履行債務。例如，2010年至2011年，就充斥著美國可能步上希臘後塵、也陷入債務危機的警告聲。但克魯曼表示，那種說法是危言聳聽，顯然是為攔阻歐巴馬政府大推赤字支出，好讓美國重返充分就業、投資公共建設等。事實上，美國當年不可能淪為希臘，現在也一樣。

無需驚慌的理由充分

克魯曼指出，即使是財政上不負責任的國家，也很少發生債務危機，除非他們大量借入外幣貸款。發行以本國幣計價的債券，並沒有資金用光之虞，因為必要時再印更多鈔票即可。

而美國發行的政府公債，當然是以美元計價。更何況，現在幾乎毫無跡象顯示，長債殖利率升高是因為市場擔心希臘式的債務危機會在美國重演。假如市場真的憂慮美國聯邦政府可能倒債，追蹤通膨的各種指標應會反映出來。但美債平衡通膨率（breakeven inflation rate）近來變化極微，顯示長期通膨預期沒什麼變化。

另一指標是信用違約交換（CDS）的價格，也就是為美國可能不履約債務買的保險成本。近來變動也不大。

那麼，金融市場為什麼似乎不擔心美國政府不履行債務？當然不是因為信賴川普政府負起財政責任，顯然是期望民主黨日後能收拾共和黨留下的財政爛攤子。

克魯曼強調，殖利率上揚固然是令人不安的問題，但不致於釀成債務危機，所以無需驚慌。

他建議未來的民主黨政府，處理殖利率攀升和政府赤字惡化問題時，切勿重蹈2009年至2010年的覆轍。當時，所謂「債務危機大難臨頭」的警告聲四起，導致歐巴馬政府第一任推出的振興經濟支出遠遠不足，後果是美國經濟此後陷入長期低迷。

精華 FAQ

  • 克魯曼認為，主要有兩個原因：一是AI投資熱潮帶動龐大借貸需求，二是美國聯邦政府赤字惡化，讓市場對長債的供需與價格重新定價。

  • 因為美債是以美元計價，美國不會像外幣債務國那樣因資金耗盡而倒債；而且通膨預期與CDS價格都沒有明顯異動，顯示市場未真正擔心違約。

  • 他提醒未來的民主黨政府，不要重演2009年至2010年因害怕所謂債務危機而過度保守的錯誤，否則振興支出不足，恐讓經濟再次陷入長期低迷。

殖利率 克魯曼

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