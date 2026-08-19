債市賣壓會擊沉美股？分析：5跡象顯示拉回後將蓄勢反攻

受美國長債殖利率竄升影響，美股史坦普500指數18日收跌。(路透)

美國債市賣壓急湧、長債殖利率 陡升，令美股 投資人不安。但華爾街技術分析師依據五大跡象研判，債市動盪不至於掀起美股「長期賣壓」，任何回檔可能既淺而短。

美國長期公債殖利率近來竄升（意味債券 價格下跌），反映投資人對通膨、政府支出、企業大舉發債為人工智慧（AI）基建投資籌錢的顧慮。公債殖利率上揚給股市帶來的一大威脅，是可能以更高的收益率和投資人認為較低的風險，從股市吸走資金。

MarketWatch報導，Fundstrat首席市場技術分析師紐頓（Mark Newton）則舉出下列五個跡象，認為美股不至於面臨「漫長的賣壓」：

一、道瓊工業指數是他所謂的「最弱環節」，是美股主要指數中最先跌的，過去九個交易日有七天收黑。但紐頓指出，道指已來到結構性的關鍵支撐區間--7月高檔價位與8月初突破點交會之處。

而且，道指回溯至3月的上升趨勢格局尚未被破壞，因此他預期，道指本周可望觸及短線底部，率先其他主要指數止跌，並且奔向歷史新高峰。

二、即使主要指數下跌，大多數股票仍維持不墜，這顯示市場廣度（上漲家數相對於下跌家數）有「韌性」。紐頓舉例說，用來衡量市場廣度的羅素3000麥氏綜合指標，此刻正位於6月頂峰附近，雖然橫向移動，但未往下栽。若猛然下墜，通常預示美股跌幅將更深重。

紐頓指出，至今仍力守在50日和200日移動均線之上的個股，所占比率「皆高於55%」，其中高於200日線的個股占比更達到65%左右。他說：「三分之二的股票高於長期均線，這樣的市場底下並未分崩離析，無論指數在某一特定交易日發生何事。」

三、此刻也尚未出現信用問題。他指出，iBoxx $投資等級公司債ETF，相對於道富SPDR彭博高收益債券ETF的比值，並未呈現下滑。他說：「「高收債表現若是超越投資級債券，是一種承擔風險（rish-on）訊號。這個比值仍接近2022年以來的低檔，並未翻升。」

四、再檢視市場波動率預期，亦即「芝加哥商品期貨交易所波動率指數」（Cboe VIX）與「VIX波動率指數」（VVIX）之間的關係。VIX俗稱美股「恐慌指數」，常用來衡量美股史坦普500波動率；VVIX則是衡量VIX本身波動率的指標。

紐頓說，美國股市承受極大壓力時，通常「VIX相對於VVIX」的比值會竄升，但此比值目前僅0.17而已。他說：「除非那項比值真的飆升，否則我認為，美股任何回檔幅度都將是既淺且歷時短暫。」

五、金融股仍穩如泰山。紐頓說：「金融股是股市第二大類股，在風險規避（risk-off）潮真的來襲時往往也最先不支倒地。但現在情況相反。」

他說：「為何金融股仍屹立不搖？殖利率曲線陡峭化是關鍵。」他指出，市場利率緩緩攀升，對金融股是利多而不是威脅，跟公用事業股和不動產投資信託（REITs）的情況截然不同。長債殖利率升得比短債快速，就形成殖利率曲線陡峭化。

紐頓提醒投資人不應完全卸下防備，必須持續緊盯長債殖利率、油價的後續發展，並觀察科技股會不會進一步失守才剛收復的夏季失土。夏季晶片股暴跌，導致美股大跌一波。

他說：「重點是，我喜歡把這次回跌看作是機會，而不是警訊。我預期美股會反攻，並攻上新高。然後形成起伏加劇的震盪期，直到9月。」