美債殖利率走揚 AI高期待反成壓力 費半重挫5%拖累美股

晶片股先前大幅上漲，投資人趁勢獲利了結，加上美債殖利率居高不下，使高估值科技股承受壓力。路透

美國晶片股周二重挫，費城半導體指數大跌5%，美光、SanDisk和Marvell等跌幅均達7%以上。美債殖利率升至多年高點，中東局勢緊張推高油價，加深市場對通膨及舉債成本的疑慮；Anthropic年化營收雖超過650億美元，仍略低部分市場估算，促使投資人對近期大漲的AI硬體股獲利了結，拖累美股 收低。

道瓊工業指數下跌116.38點，跌幅0.2%，收在53,343.40點；史坦普500 指數跌53.30點，跌幅0.7%，收7,691.76點；那斯達克 綜合指數跌355.20點，跌幅1.3%，收在26,289.71點。史坦普500指數和那斯達克指數均創7月29日以來最大單日跌幅；那斯達克100指數下跌1.7%。

費城半導體指數重挫5%。美光大跌7%，回吐先前連漲五日、期間共漲近18%的部分漲幅；SanDisk重挫9%，威騰電子跌7.4%，Roundhill記憶體ETF也跌8.8%。超微跌4.3%，輝達跌2.3%，英特爾跌6.6%，Marvell跌7.8%，博通跌3.2%。Coherent、Ciena及Lumentum等光通訊股均跌至少9%。

台積電ADR也受拖累，大跌4.1%。

晶片股先前大幅上漲，投資人趁勢獲利了結，加上美債殖利率居高不下，使高估值科技股承受壓力。舉債成本升高，也會降低投資人願意為科技業未來獲利支付的價格。

AI新創公司Anthropic的財務數據未能完全滿足市場的高度期待，也加重賣壓。彭博報導，Anthropic準備首次公開發行股票（IPO）之際，年化營收已超過650億美元。Jefferies股票交易分析師法伍薩（Jeffrey Favuzza）說，這項數字極為亮眼，但仍略低於市場近期部分估算。

不過，記憶體和儲存產品需求仍快速增加。Freedom Capital Markets科技研究主管米克斯（Paul Meeks）表示，記憶體業者基本面極佳，但看空投資人正等待景氣循環型晶片價格終將崩跌。美光和SanDisk近來簽訂長期客戶合約，多年期合約的價格下限保證高於過去記憶體榮景的價格高峰，可能改變市場看待記憶體供應商的方式。

分析師認為，AI資本支出維持強勁，可望繼續支撐半導體業長期前景；但晶片股近日漲幅龐大，市場期待也不斷升高，短期內獲利了結及股價震盪可能持續。

史坦普500指數資訊科技類股下跌1.9%，跌幅居11大類股之冠，也是拖累指數最多的類股。資金轉向防禦性股票，醫療保健類股上漲1.6%，必需消費品類股漲1.1%；能源股受油價上漲激勵，收高1.8%。芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）上漲0.65點，收在15.84點，創8月4日來最高收盤水準。

美國30年期公債殖利率盤中升至5.337%，創2007年來最高；10年期公債殖利率也接近2025年初以來高點。日本長天期公債殖利率升至至少2006年來最高。除政府赤字及通膨疑慮外，AI業者大舉發債籌資，與各國政府爭奪資金，也使長天期殖利率面臨上行壓力。

中東緊張局勢進一步加重市場壓力。英國海事監控單位表示，一枚不明飛行物夜間擊中荷莫茲海峽一艘貨輪。美伊60天停火期周一屆滿，雙方仍未接近達成永久協議，並在荷莫茲海峽控制權問題上陷入僵局。布蘭特原油在每桶91美元附近，西德州中級原油則收在85美元左右。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師雅德尼（Edward Yardeni）表示，目前尚無須恐慌，美國10年期公債殖利率維持4%至5%仍屬正常，不致傷害經濟及企業獲利；但殖利率已接近區間上限，必須密切注意債券守望者是否出手。

個股方面，先買後付業者Klarna調降2026年營收預測，股價暴跌23%，創2月來最差表現。家得寶第2季營收優於預期，但股價小跌0.1%。

投資人周三將關注聯準會（Fed）7月會議紀錄，以及Target和TJX財報；沃爾瑪也將於本周稍晚公布業績。輝達下周財報則是AI投資熱潮及晶片股漲勢的下一項重大考驗。