晶片股大跌 國債走低恐長期衝擊經濟
美股今天面臨國債拋售壓力，3大指數走低，費半指數大跌。AI產業資金需求龐大，發債規模擠壓傳統國債市場，企業融資成本連帶提高，加上中東前景未明，恐長期影響公司營運與經濟前景。
道瓊工業、史坦普500與那斯達克指數18日走低，跌幅分別為0.22%、0.69%、1.33%。費城半導體指數大跌4.98%。
●科技股隱藏開支龐大 股價大跌
AI晶片股普遍下挫。記憶體大廠晟碟（SanDisk）、美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix）ADR，分別大跌9.01%、7.02%、9.20%。
受企業融資成本提高，AI業者隱藏性開支遠高於外界預期等因素影響，先進晶片業者股價下挫。英特爾（Intel）跌6.58%、台積電（TSMC）ADR跌4.07%、輝達（NVIDIA）跌2.34%、超微（AMD）跌4.27%。
華爾街日報（Wall Street Journal）16日報導，谷歌（Google）母公司Alphabet、臉書（Facebook）母公司Meta、亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）等9家科技業者，建立大數據中心計有3兆美元未來開支未出現在資產負債表，潛在帳單可能是業者及投資者的沉重負擔。
Meta股價持續受壓，18日下跌4.42%，亞馬遜與Alphabet各跌0.71%和0.05%；微軟小漲0.27%。
●公司債擠壓債市 國債殖利率居高不下
30、20與10年期美債殖利率17日同步飆高近歷史高點，市場因美伊戰事未停，美國通膨持續與政府赤字升高等因素，再度拋售美債。公債殖利率走高，企業與民眾借貸成本增加，影響投資及消費意欲，衝擊長期經濟前景。
美國30年期長債殖利率18日上午最高升至5.337%，下午升勢放緩，長債殖利率普遍仍在5.3%上下。
美債價格走低還有市場因素。Alphabet、Meta、SpaceX、超微與輝達等AI軟硬體公司，近期因擴大營運需求發行公司債，規模龐大擠壓政府公債市場。美國、日本、德國等均出現放空國債，導致殖利率升高的壓力。
以Alphabet、Meta與輝達公司債為例，近期殖利率分別升至約6.4%、7.5%、5.6%，回報高於政府公債。科技業者營收前景仍佳，投資人轉向風險較高的公司債。
美股主要受國債拋售壓力、AI企業大量發債，以及中東局勢未明等因素影響，三大指數收低，費城半導體指數更重挫近5%，市場氣氛明顯轉弱。 因為市場擔心AI業者的融資成本持續升高，且資料中心等隱藏性開支遠高於預期，投資人開始下修獲利展望，導致英特爾、台積電ADR、輝達與超微等股價同步下跌。 Alphabet、Meta、SpaceX、超微與輝達等公司債需求龐大，分流原本流向國債的資金，推高美債殖利率並增加企業與民眾借貸成本，進一步壓抑投資、消費與長期經濟成長。
精華 FAQ
美股主要受國債拋售壓力、AI企業大量發債，以及中東局勢未明等因素影響，三大指數收低，費城半導體指數更重挫近5%，市場氣氛明顯轉弱。
因為市場擔心AI業者的融資成本持續升高，且資料中心等隱藏性開支遠高於預期，投資人開始下修獲利展望，導致英特爾、台積電ADR、輝達與超微等股價同步下跌。
Alphabet、Meta、SpaceX、超微與輝達等公司債需求龐大，分流原本流向國債的資金，推高美債殖利率並增加企業與民眾借貸成本，進一步壓抑投資、消費與長期經濟成長。
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