我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳幸妤帶紅帆布包 Julia Gash作品遍布800所大學

中東局勢緩和希望渺茫 美股收黑

晶片股大跌 國債走低恐長期衝擊經濟

中央社記者廖漢原華盛頓18日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美債價格走低，衝擊長期經濟前景。 (路透)
美債價格走低，衝擊長期經濟前景。 (路透)

美股今天面臨國債拋售壓力，3大指數走低，費半指數大跌。AI產業資金需求龐大，發債規模擠壓傳統國債市場，企業融資成本連帶提高，加上中東前景未明，恐長期影響公司營運與經濟前景。

道瓊工業、史坦普500與那斯達克指數18日走低，跌幅分別為0.22%、0.69%、1.33%。費城半導體指數大跌4.98%。

●科技股隱藏開支龐大 股價大跌

AI晶片股普遍下挫。記憶體大廠晟碟（SanDisk）、美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix）ADR，分別大跌9.01%、7.02%、9.20%。

受企業融資成本提高，AI業者隱藏性開支遠高於外界預期等因素影響，先進晶片業者股價下挫。英特爾（Intel）跌6.58%、台積電（TSMC）ADR跌4.07%、輝達（NVIDIA）跌2.34%、超微（AMD）跌4.27%。

華爾街日報（Wall Street Journal）16日報導，谷歌（Google）母公司Alphabet、臉書（Facebook）母公司Meta、亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）等9家科技業者，建立大數據中心計有3兆美元未來開支未出現在資產負債表，潛在帳單可能是業者及投資者的沉重負擔。

Meta股價持續受壓，18日下跌4.42%，亞馬遜與Alphabet各跌0.71%和0.05%；微軟小漲0.27%。

●公司債擠壓債市 國債殖利率居高不下

30、20與10年期美債殖利率17日同步飆高近歷史高點，市場因美伊戰事未停，美國通膨持續與政府赤字升高等因素，再度拋售美債。公債殖利率走高，企業與民眾借貸成本增加，影響投資及消費意欲，衝擊長期經濟前景。

美國30年期長債殖利率18日上午最高升至5.337%，下午升勢放緩，長債殖利率普遍仍在5.3%上下。

美債價格走低還有市場因素。Alphabet、Meta、SpaceX、超微與輝達等AI軟硬體公司，近期因擴大營運需求發行公司債，規模龐大擠壓政府公債市場。美國、日本、德國等均出現放空國債，導致殖利率升高的壓力。

以Alphabet、Meta與輝達公司債為例，近期殖利率分別升至約6.4%、7.5%、5.6%，回報高於政府公債。科技業者營收前景仍佳，投資人轉向風險較高的公司債。

精華 FAQ

  • 美股主要受國債拋售壓力、AI企業大量發債，以及中東局勢未明等因素影響，三大指數收低，費城半導體指數更重挫近5%，市場氣氛明顯轉弱。

  • 因為市場擔心AI業者的融資成本持續升高，且資料中心等隱藏性開支遠高於預期，投資人開始下修獲利展望，導致英特爾、台積電ADR、輝達與超微等股價同步下跌。

  • Alphabet、Meta、SpaceX、超微與輝達等公司債需求龐大，分流原本流向國債的資金，推高美債殖利率並增加企業與民眾借貸成本，進一步壓抑投資、消費與長期經濟成長。

國債 台積電 那斯達克

上一則

中東局勢緩和希望渺茫 美股收黑

延伸閱讀

美國消費轉弱 美股自歷史高點回落 半導體後市聚焦月底Nvidia財報

美國消費轉弱 美股自歷史高點回落 半導體後市聚焦月底Nvidia財報
美股早盤／AI發債搶錢 美長債殖利率衝19年高 費半瀉3%

美股早盤／AI發債搶錢 美長債殖利率衝19年高 費半瀉3%
美伊談判僵局推升油價 大型科技股走弱 美股連二黑

美伊談判僵局推升油價 大型科技股走弱 美股連二黑
費半重返多頭 美股收低 因油價和美債殖利率走高

費半重返多頭 美股收低 因油價和美債殖利率走高

熱門新聞

美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。（美聯社）

光靠便宜沒用 美速食折扣戰開打 漢堡王為何比麥當勞更高招？

2026-08-12 01:30
從摩根大通到摩根士丹利和美國，近一年來華爾街大咖紛紛宣布將投入龐大資源，以鞏固美國在世界的領先地位。(路透)

華爾街大行的最新投資目標：美國

2026-08-16 10:34
Jane Street紐約總公司位於這棟大樓。(路透)

錯押AI釀10年來首虧損 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

2026-08-15 01:58
針對12月啟動的那斯達克23小時交易制是否會在白天開放交易，一項對日本國內20家主要券商進行的調查顯示，在回覆的19家券商中，有9家表示「將配合實施」或「正在朝配合的方向研議」。(歐新社)

因應那斯達克23小時交易 日本將開放白天交易美股 台券商面臨系統、人力挑戰

2026-08-12 20:54
美國光通訊大廠Lumentum表示，共同封裝光學（CPO）scale-up產品將自2027年下半年起量產出貨。（路透）

輝達光通訊夥伴CPO量產如期推進 粉碎市場傳聞

2026-08-14 12:46
中國人民銀行（央行）授權德意志銀行，為歐洲第一家人民幣清算機構。 （路透）

歐洲第一家人民幣清算機構…是這家銀行

2026-08-11 09:41

超人氣

更多 >
中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」
從願意退到「沒人強迫你買」好市多關稅退款令人看傻

從願意退到「沒人強迫你買」好市多關稅退款令人看傻
Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭