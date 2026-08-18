華為拿下全球智慧手環市占第一 領先小米及蘋果

華為拿下全球可穿戴智慧手環市場龍頭。(網路照片)

中國華為 拿下全球可穿戴智慧手環市場龍頭，調研機構Omdia數據顯示，2026年第2季華為市占率達18%，較去年同期增加1個百分點，領先小米 （含Redmi）的17%及蘋果的16%。

同時，數據顯示，第2季全球穿戴式腕帶設備出貨量年減2%，但高端智慧手表出貨量逆勢增6%，消費需求逐漸轉向高端運動手表與無螢幕手環。

據Omdia新消費生態調研微信公眾號消息，第2季基礎手環出貨量年減9%，基礎手表也下滑3%，其中印度 市場先前的成長動能未能延續。

Omdia研究總監劉健森表示，消費者正轉向可全天候佩戴的極簡無螢幕手環，以及功能豐富、精準度更高且續航力可達數天的運動手表。高階和無螢幕裝置正穩定增長，而基礎手表和中階智慧手表則逐漸被市場淘汰。

在整體市場需求分化之際，主要品牌的市占率也出現變化。Omdia數據顯示，華為第2季智慧手環市占率由去年同期17%升至18%。至於小米（含Redmi）和蘋果，小米以17%市占率排名第二，蘋果以16%排名第三。

快科技指，三家頭部廠商合計占全球逾五成出貨量。不過，若單看智慧手表市場，蘋果仍占據領先地位。Omdia數據顯示，蘋果智慧手表全球市占率達46%，三星與佳明均為15%，分居第二、第三；華為以7%排名第四，XTC以6%排名第五。

Omdia研究經理陳秋帆表示，華為市占率上升受惠於穿戴式產品線持續擴展，包括旗艦兒童蜂窩智慧手表在全球上市，且產品具跨平台智慧手機相容性，並提供健康與健身功能。

此外，Omdia提到，無螢幕手環正成為基礎手環市場的成長領域。隨著Google Fitbit Air與Garmin Cirqa近期推出，第2季無螢幕設備占基礎手環出貨量已超過15%。