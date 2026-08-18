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美股早盤／AI發債搶錢 美長債殖利率衝19年高 費半瀉3%

編譯陳苓／綜合外電
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美股18日早盤四大指數盡墨。(路透)
美股18日早盤四大指數盡墨。(路透)

全球長天期公債殖利率衝上十多年高點，布蘭特油價也漲至每桶91美元，削弱風險情緒，科技股領跌下，美股18日早盤四大指數盡墨。

道瓊工業指數早盤下跌0.2%，史坦普500指數跌0.4%，那斯達克指數跌1%，費城半導體指數跌3%。

台積電ADR走低3%，輝達（Nvidia）走低1%。

記憶體也一片慘綠，美光、SK海力士ADR、Sandisk均摔4%以上。

借貸成本大增，讓股市陷入掙扎。美國30年期公債殖利率升至5.32%，為2007年來新高。英法德的長期公債也都站上十多年高。債券投資人要求更高溢價，才願意資助揮霍的各國政府、並避免受到黏著通膨的傷害。

高漲油價也強化市場預期，認為央行可能需要緊縮貨幣政策。還有分析師說，殖利率激增，有如債市下挑戰書，看聯準會（Fed）敢不敢升息。

另一方面，彭博策略師Ven Ram指出，企業在未來幾個月將繼續替AI籌資，這會使長天期的美國公債，以及高度相關的德國長債與英國長債承受壓力。公債殖利率處於高檔的時間愈久，股市前景愈不妙。

Yardeni Research警告，投資人日益憂慮超大規模資料中心的借貸激增，也質疑油價攀升，Fed是否足夠警覺。雅德尼（Edward Yardeni）為首的策略師說：「我們尚未按下恐慌鍵，但正密切關注債券義勇軍的可能行動。」

中東仍是關注焦點，美國與伊朗都更不願妥協。美國總統川普說，他不會重啟停火協議，澆熄了荷莫茲海峽迅速重啟的希望。

精華 FAQ

  • 主因是全球長天期公債殖利率升至多年高點，加上布蘭特油價漲至每桶91美元，削弱市場風險偏好，導致科技股與半導體股領跌。

  • 費城半導體指數跌3%最重，那斯達克跌1%，史坦普500跌0.4%，道瓊跌0.2%；台積電ADR跌3%，輝達跌1%，美光等記憶體股也跌逾4%。

  • 分析師認為企業未來仍會持續為AI籌資，可能推高長債壓力；若殖利率長期維持高檔，又遇油價上升，市場恐預期Fed維持更緊的貨幣政策。

殖利率 美股 那斯達克

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