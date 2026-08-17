更懂你了？ChatGPT新功能可記憶Mac滑鼠點擊、鍵盤輸入

ChatGPT的macOS桌面版推出Computer History功能，可記住使用者在電腦上的操作，建議自動化流程。路透

OpenAI 旗下聊天機器人ChatGPT的macOS桌面版，推出一項名為「電腦歷史」（Computer History）的新功能，可將使用者在電腦上的操作轉化為訓練資料，藉此學習使用者的工作方式、建議自動化流程，甚至接手尚未完成的工作。

Computer History會透過作業系統的輔助使用（accessibility）框架，記錄滑鼠點擊、鍵盤輸入、鍵盤快捷鍵及應用程式切換等操作，再將其轉化為可搜尋的記憶，供AI助理在回應要求時參考。記憶檔案則會以未加密的純文字形式就地儲存。

這項功能會根據使用者的操作活動，建立時間軸，讓ChatGPT和Codex在使用者往後提出要求時，能夠參考先前的操作紀錄。暫存的事件檔案會留在使用者裝置上48小時，之後刪除。OpenAI表示，這些資料會在該公司的伺服器上處理，處理完成後不會保留，除非法律另有要求。

此外，Computer History採取主動選擇加入（opt-in）的方式，而非預設開啟、再由使用者選擇退出（opt-out）。使用者也可自行排除特定應用程式和網站，不將其納入記憶，也能刪除個別紀錄。

這項功能不會擷取螢幕截圖或錄影，也不會收錄麥克風或系統音訊，且會排除私密瀏覽活動。這是OpenAI刻意做出的改變，Computer History取代了Codex先前的Chronicle功能，後者會透過擷取螢幕畫面來建立操作脈絡。

Computer History讓人想起微軟旗下備受爭議的AI功能Windows Recall，後者高度依賴螢幕截圖。

OpenAI表示，不會拿Computer History蒐集的記憶檔案來訓練模型，但當這些記憶日後在其他對話中被調出、作為上下文使用時，相關聊天內容是否可能成為訓練資料，將取決於使用者的設定。

目前這項功能尚未在歐洲經濟區（EEA）、瑞士及英國推出。