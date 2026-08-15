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美債殖利率飆高但美股照樣登頂 結果會是哪個拉回？

編譯湯淑君／綜合外電
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美國公債殖利率與美股之間的關係又變成「負相關」了，專家提醒投資人留意，殖利率會不...
美國公債殖利率與美股之間的關係又變成「負相關」了，專家提醒投資人留意，殖利率會不會持續迅速攀升觸發股市警鈴。路透

美國公債殖利率美股之間的關係又變成「負相關」了，投資人該擔心嗎？

政府公債和企業發行的公司債有如泉湧，加上通膨依然黏著，已導致美債殖利率上揚。美國財政部本周剛標售30年期公債，發債殖利率已升到2001年來最高。

殖利率登高的理由影響美股多空展望

MarketWatch報導，美國股市表面看來似乎不為所動。在長期公債殖利率登上數年高峰的同時，美股標普500指數13日（周四）照樣締造今年來第27個收盤新高紀錄。連通常對利率較敏感的羅素2000小型股指數，也同樣登頂。

但LPL Financial首席股票策略師布賓德表示，公債殖利率上揚，其實可能已讓美股繼續衝鋒的力道有所收斂，這意味殖利率若是如他預期下滑，可望成為美股漲勢推波助瀾的另一股動力。

布賓德在最新發表的報告中解釋，股市與債市之間的關係是浮動的。債市殖利率下滑（亦即價格下跌）時，股市也有可能樂得上漲，只要市場利率走高反映的是經濟成長加速、推升企業獲利的預期。

但殖利率上揚若是反映對發債量暴增或通膨竄升的疑慮，那麼市場利率居高不下、更糟的是又急遽攀升的話，就可能觸動股市警鈴大響，並且掀起賣壓。

美債殖利率與美股「負相關」再現

布賓德說，目前10年期美債殖利率「仍高得令人不安」，而且三不五時就竄升，因為仍有諸多顧慮尚待釐清，包括伊朗戰爭擾亂能源生產與運輸，已導致市場對聯準會（Fed）升息的預期升高。這種情況過去曾造成股價與殖利率走向相反，今年也曾出現過幾次。

報告所附的圖表顯示，10年期美債殖利率維持在4.3%區間之上時，與標普500指數（周線）的三個月相關性就會轉為負值，顯示殖利率一旦升破這個水準，美股往往陷入掙扎。

布賓德說：「10年期殖利率進入這個區間，市場開始擔憂利率升高可能傷害經濟和股市，因為借貸成本升高會壓抑高單價產品的需求、對股票估值構成壓力，且會推升資本成本（對高負債小型股尤然），投資人的風險胃納隨之縮小，直到殖利率上升壓力減退為止。」美國10年期公債殖利率14日攀升逾5個基點至4.696%。

因此，投資人接下來務必留意，殖利率會不會持續迅速攀升，引發股市的負面反應。

布賓德本人則樂觀認為，觸動殖利率最近走高的一大因素——能源價格——可望在未來數月隨外交解方出現而改善，屆時原油價格和美債殖利率可能從近期高峰回落。他預期，年底時，10年期殖利率可望降回4.0%~4.5%。

精華 FAQ

  • 因為殖利率上升若反映發債暴增、通膨黏著或戰事風險，就會推高借貸成本與資本成本，壓抑企業獲利與股票估值，並降低投資人風險胃納。

  • 文章指出，股債關係會隨市場解讀而變動；若利率上升代表經濟成長加速，反而有助企業獲利，因此標普500與羅素2000仍能刷新高點。

  • 布賓德認為能源價格是近期殖利率走高的重要因素，若外交解方改善地緣風險，原油與殖利率可望回落，年底10年期殖利率可能降至4.0%至4.5%。

殖利率 美股

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