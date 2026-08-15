我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：中國人悼朱鎔基 也悼那個更開放充滿希望時代

懶人包／假結婚辦綠卡…華人移民詐團怎運作10年？社媒仍見「商婚」

韓股下跌韓元反而逆漲 罕見「負相關」如何解釋？

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
匯市交易員看盤，螢幕顯示南韓股、匯市14日盤中報價。美聯社
匯市交易員看盤，螢幕顯示南韓股、匯市14日盤中報價。美聯社

南韓金融市場今年發生一件怪事：股市行情走勢竟然與匯市南轅北轍。

人工智慧（AI）投資熱潮激勵南韓半導體股大漲，帶飛Kospi股價指數，貿易順差也創新高。照理說，這也會帶動本幣強勁升值。但韓元卻在6月間貶到2008年全球金融海嘯以來最弱價位，淪為2026上半年表現最差的亞幣。

下半年情勢又大逆轉。投資人對股價飆漲的AI概念股愈來愈忐忑不安，導致高槓桿、集中化嚴重的南韓股市首當其衝。Kospi隨之暴跌，從6月高峰到7月低谷摔落44%。同時，韓元卻猛然躍起，自7月初以來對美元已勁升9%，7月表現在全球貨幣當中名列前茅，Kospi賣壓狂湧竟有助於托舉韓元，這種「股市下跌反而撐起幣值」的情況很罕見。

這是因為，韓股飆漲觸動獲利回吐，使韓元貶破與基本面相稱的價位。全球基金經理人趁Kospi狂飆時獲利了結，賣出韓股，並且把售股利得兌換回美元，可在巨額外資流出得到驗證。股價從高檔崩落，逼得市場去槓桿化，已翻轉那種壓力。

此外，南韓當局兩周前罕見地干預匯市，賣出美元，也是韓元回升的一股推力，儘管干預效果通常為時短暫。

金融時報評論指出，韓元最近升值趨勢可望後繼有力，理由有二：

一、南韓與美國之間的利率差距正逐漸縮小。南韓央行上個月升息，是逾三年來首次調升利率，而且表示可能持續緊縮，以因應通膨壓力升高。

二、AI榮景與三星、SK海力士事業蒸蒸日上。SK海力士剛完成史上規模最大的外國企業在美國上市行動，並表明大多數收益將用於國內投資。三星也宣布為期數年、總值上兆美元的國內AI基建投資計畫，這也意味著往後會持續脫售美元。

如同韓股，韓元的價位也日益回歸基本面。

精華 FAQ

  • 因為外資趁AI概念股飆漲時大量獲利了結，賣出韓股後將資金換回美元，形成明顯的資金外流壓力，使韓元偏離基本面並反而走弱。

  • Kospi從高點回落後，市場去槓桿與外資賣壓翻轉，美元需求下降，加上先前被低估的韓元出現修正，因此形成股跌幣升的罕見情況。

  • 主要有3個：南韓與美國利差持續縮小、央行升息後可能續緊、以及三星和SK海力士擴大國內AI投資，未來恐持續帶來美元賣壓。

南韓 概念股

上一則

川普被譏諷TACO 為何仍贏下第1回合關稅戰？這事更令市場警戒

延伸閱讀

槓桿ETF掀暴漲暴跌散戶慘 南韓股市如何淪為「賭場」？

槓桿ETF掀暴漲暴跌散戶慘 南韓股市如何淪為「賭場」？
南韓股市上沖下洗 散戶瘋押AI科技股 有人賠掉新婚買房錢

南韓股市上沖下洗 散戶瘋押AI科技股 有人賠掉新婚買房錢
韓股巨震 槓桿投資人過半退散

韓股巨震 槓桿投資人過半退散
提高保證金奏效 南韓單一股票槓桿ETF交易量暴跌 散戶炒作潮退燒

提高保證金奏效 南韓單一股票槓桿ETF交易量暴跌 散戶炒作潮退燒

熱門新聞

美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。（美聯社）

光靠便宜沒用 美速食折扣戰開打 漢堡王為何比麥當勞更高招？

2026-08-12 01:30
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
評論者認為，對美股後市總是悲觀的「萬年空頭」，往往忽略一個重要事實：大跌後，未來會漲更多。（歐新社）

貝瑞警告1987崩盤重演可信嗎？專家：「萬年空頭」忽略美股重要事實

2026-08-08 19:02
中國人民銀行（央行）授權德意志銀行，為歐洲第一家人民幣清算機構。 （路透）

歐洲第一家人民幣清算機構…是這家銀行

2026-08-11 09:41
市場推估聯準會（Fed）9月升息可能性高於40%。不過，經濟學家布魯克斯表示，如果下周公布的7月消費者物價指數（CPI）進一步趨緩，將使許多斷定Fed今年必定升息的交易員措手不及。圖為紐約證券交易所交易員觀看聯準會主席華許發言。（路透）

學者：密切關注8/12 押注Fed必升息的交易員將「投降」

2026-08-08 13:12

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了