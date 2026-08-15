韓股下跌韓元反而逆漲 罕見「負相關」如何解釋？
南韓金融市場今年發生一件怪事：股市行情走勢竟然與匯市南轅北轍。
人工智慧（AI）投資熱潮激勵南韓半導體股大漲，帶飛Kospi股價指數，貿易順差也創新高。照理說，這也會帶動本幣強勁升值。但韓元卻在6月間貶到2008年全球金融海嘯以來最弱價位，淪為2026上半年表現最差的亞幣。
下半年情勢又大逆轉。投資人對股價飆漲的AI概念股愈來愈忐忑不安，導致高槓桿、集中化嚴重的南韓股市首當其衝。Kospi隨之暴跌，從6月高峰到7月低谷摔落44%。同時，韓元卻猛然躍起，自7月初以來對美元已勁升9%，7月表現在全球貨幣當中名列前茅，Kospi賣壓狂湧竟有助於托舉韓元，這種「股市下跌反而撐起幣值」的情況很罕見。
這是因為，韓股飆漲觸動獲利回吐，使韓元貶破與基本面相稱的價位。全球基金經理人趁Kospi狂飆時獲利了結，賣出韓股，並且把售股利得兌換回美元，可在巨額外資流出得到驗證。股價從高檔崩落，逼得市場去槓桿化，已翻轉那種壓力。
此外，南韓當局兩周前罕見地干預匯市，賣出美元，也是韓元回升的一股推力，儘管干預效果通常為時短暫。
金融時報評論指出，韓元最近升值趨勢可望後繼有力，理由有二：
一、南韓與美國之間的利率差距正逐漸縮小。南韓央行上個月升息，是逾三年來首次調升利率，而且表示可能持續緊縮，以因應通膨壓力升高。
二、AI榮景與三星、SK海力士事業蒸蒸日上。SK海力士剛完成史上規模最大的外國企業在美國上市行動，並表明大多數收益將用於國內投資。三星也宣布為期數年、總值上兆美元的國內AI基建投資計畫，這也意味著往後會持續脫售美元。
如同韓股，韓元的價位也日益回歸基本面。
因為外資趁AI概念股飆漲時大量獲利了結，賣出韓股後將資金換回美元，形成明顯的資金外流壓力，使韓元偏離基本面並反而走弱。 Kospi從高點回落後，市場去槓桿與外資賣壓翻轉，美元需求下降，加上先前被低估的韓元出現修正，因此形成股跌幣升的罕見情況。 主要有3個：南韓與美國利差持續縮小、央行升息後可能續緊、以及三星和SK海力士擴大國內AI投資，未來恐持續帶來美元賣壓。
精華 FAQ
因為外資趁AI概念股飆漲時大量獲利了結，賣出韓股後將資金換回美元，形成明顯的資金外流壓力，使韓元偏離基本面並反而走弱。
Kospi從高點回落後，市場去槓桿與外資賣壓翻轉，美元需求下降，加上先前被低估的韓元出現修正，因此形成股跌幣升的罕見情況。
主要有3個：南韓與美國利差持續縮小、央行升息後可能續緊、以及三星和SK海力士擴大國內AI投資，未來恐持續帶來美元賣壓。
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