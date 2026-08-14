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金價漲、美元貶、長債殖利率飆…「貶值交易」正捲土重來

編譯湯淑君／綜合外電
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聯準會（Fed）7月底決策會議維持利率不變後，金價已展開新一波上漲攻勢，顯示「貶...
聯準會（Fed）7月底決策會議維持利率不變後，金價已展開新一波上漲攻勢，顯示「貶值交易」似乎又捲土重來。美聯社

自從聯準會（Fed）7月底決策會議維持利率不變以來，美元指數（DXY）下滑、金價勁揚、美國30年期公債殖利率陡升。經濟學家表示，這是因為Fed決策比預期「鴿派」，已再度觸發「貶值交易」（debasement trade），而財政赤字惡化，更可能為這種交易推波助瀾。

「貶值交易」泛指投資人擔心資產日後可能貶值，而把資金移出美國資產（例如美元和美國長期公債）、轉進實體資產（例如黃金）。

財政赤字是貶值交易捲土重來的主因

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯（Robin J. Brooks）指出，7月29日Fed決策會後，黃金和其他貴金屬隨即發動新一波漲勢，主因是Fed不像市場預期的那麼「鷹」。

金價14日盤中最新報價漲0.6%，報每英兩4,445.4美元，正朝締造2月來最大單月漲幅邁進。隨著市場對Fed今年積極升息的預期減退，央行和投資人積極買進黃金。

「貶值交易」捲土重來，也與政府財政政策密切相關。市場擔心龐大的財政赤字將導致政府大量發債，也推升長債殖利率。從美國財政部13日標售30年期公債，得標殖利率高達5.22%--25年來最高水準--即可見一斑。債券殖利率與價格呈反向關係。

布魯克斯表示，不只是美國，長期公債殖利率勁升已成為全球現象。原因有三：新冠肺炎期間留下債務宿醉、疫後財政持續大肆擴張加劇赤字問題，以及俄烏戰爭促使世界各國（例如德國）提高國防預算支出。

這使得世界各地的政府長債殖利率齊揚。因此，這一波「貶值交易」可能方興未艾。可預見的發展是，各國央行勢必抑升長債殖利率的壓力勢必加重，那將加深市場對「財政俘虜」（fiscal capture）的疑慮。在這種氛圍下，黃金、瑞郎等避險資產看漲。日本因為財政包袱沉重，日圓走貶是必然結果。

鮑爾去年傑克森洞發言觸動貶值交易

值得注意的是，近來「貶值交易」再度興起，適逢傑克森洞央行年會即將登場之時。全球正密切關注Fed主席華許在8月28日發表的年會專題演說，金價已預先起漲、美元與美債則下跌。

這令人聯想起一年前，Fed前主席鮑爾的傑克森洞演說。鮑爾在2025年8月22日的專題演說中明示，Fed關注焦點轉變，從「通膨超標」轉向「就業市場可能轉弱」，所以預防性降息有其必要。這給市場帶來莫大震撼，引爆黃金等貴金屬一波飆升走勢。

如今，在2026年央行年會即將登場之際，金價再度勁揚，美國公債殖利率曲線也呈現「熊陡」（長債殖利率升幅大於短債），且陡升幅度甚至比一年前還要厲害。

精華 FAQ

  • 它是指投資人擔心資產未來會貶值，因此把資金從美元與美國長債等資產移出，轉向黃金等實體或避險資產，以對沖通膨、赤字與政策風險。

  • 主因是Fed7月底決策比市場預期更鴿派，讓美元轉弱、金價走高；同時美國財政赤字龐大，市場擔心大量發債會繼續推高長債殖利率。

  • 黃金、其他貴金屬與瑞郎被視為受惠的避險資產；相對地，美元與美國長債承壓，而日本財政包袱較重，也使日圓走貶風險升高。

殖利率 聯準會 金價

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