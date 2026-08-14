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投資專家：美光被錯殺 不要只看它的HBM

編譯黃淑玲／綜合外電
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投資專家奧福德（Rick Orford）看好美光股價前景。 路透
投資專家奧福德（Rick Orford）看好美光股價前景。 路透

美國知名財經作家奧福德（Rick Orford）說，今年夏天華爾街討論記憶體大廠美光（Micron）似乎劃錯重點。每個人都只看高頻寬記憶體（HBM）市場，然而，第2季美光業務更有趣的重點，與HBM沒什麼直接相關。

那就是，美光的儲存事業部門繳出亮麗成績。

美光上季NAND營收創下99億美元新高，其中使用NAND的資料中心儲存裝置SSD營收超過50億美元，單單一季就增加一倍。主要是代理式AI興起，資料中心需要超快速的SSD來協助完成任務。奧福德認為，市場目前還沒有反映美光在儲存事業這一塊的優異獲利表現。

另一個利多是，今年12月9日這個「解禁日」。

上季美光手中的現金扣除債務後，保有淨244億美元現金。2024年12月9日公司簽署晶片法案（CHIPS Act）補助，受到兩年內不得回購公司股票的限制。等到今年12月9日解禁後，美光就準備開始買回可觀的庫藏股，增加返還給股東的資本。

因此，儘管美光股價歷經7月、8月至今的拉回，奧福德仍建議強力買進美光股票。

美光股價的過去52周的高峰是在6月末創下的1,255美元，周四（13日）收盤價949.83美元，還在高點之下大約21.6%。可是，美光的下殺跟自己公司財報沒什麼關係，而是跟著整個AI晶片類股在7月重挫。

如果把時間回溯到今年一開始，美光漲幅仍有約210%。時間拉長到過去一年的話，更有近610%漲幅。與52周低點價格113美元相比，也還差很遠。

估值方面，美光目前交易在預期本益比12倍左右，比所屬產業中位數低61%。歷史PEG（本益成長比）只有0.03倍，更比業界中位數低96%。亦即美元現在的股價是便宜的。

投資人就是不願在記憶體獲利處於高峰時，給予更高的估值。因為過去40年來，大部分的時間，這樣的直覺反應都正確。典型的記憶體產業景氣循環，是記憶體價格大漲，廠商獲利暴增，但高獲利難以持續，投資人因而吝於追高股價。

奧福德說，如今值得提問：這次是否有足夠的改變，來證明這個直覺是錯的？他個人的傾向回答：「是的」。最主要的理由是美光現在與大客戶簽有「策略客戶協議」，近期內的獲利樓地板得到保障。

精華 FAQ

  • 因為真正推動美光近期表現的，不只是在HBM，而是儲存事業尤其是NAND與SSD的爆發性成長。分析師認為這些獲利貢獻尚未被充分反映在股價中。

  • 亮點是儲存事業部門，上季NAND營收創下99億美元新高，其中資料中心SSD營收超過50億美元，單季就翻倍，主要受代理式AI帶動資料中心需求增加。

  • 當天CHIPS Act限制期結束後，美光可開始回購股票。公司目前淨現金達244億美元，未來若啟動庫藏股，將有助提升每股價值並增加對股東的資本回饋。

華爾街

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三大指數接近平盤 記憶體族群High 美無人機高飛

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