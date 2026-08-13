Shein傳8月28日在香港掛牌上市
知情人士透露，中國快時尚巨頭希音(Shein)計劃最早於8月20日開始接受投資者認購，並考慮於8月28日前後在香港掛牌上市。
彭博社引述知情人士報道，希音此前尋求在首次公開售股（IPO）中取得約300億美元估值，但這一目標受到投資者質疑，公司可能進一步下調估值。
知情人士說，希音此次IPO預計籌資20億至30億美元，現有股東可能認購最多約一半的發行份額。不過，相關磋商仍在進行，發行規模、估值和上市時間均可能調整。
希音公司估值一度達到約1000億美元，但隨著關稅、競爭加劇等因素拖累增長，估值已大幅縮水。
知情人士稱，希音已向潛在投資者表示，預計今年淨利潤將下降，到2027年則有望回升至接近去年20億6000萬美元的水平。
希音7月10日獲大陸中國證監會批准赴港上市。公司此前在紐約和倫敦的上市嘗試均告失敗，此次獲批為轉赴香港掛牌掃清障礙。
路透稍早報導，若最終估值落在300億至400億美元之間，將較希音此前的估值大幅縮水。希音估值在2022年達到982億美元的峰值，但隨著業務增長放緩和外部壓力加劇，2023年和2024年4月私募融資時已降至640億美元。
招股書草案顯示，由於IPO估值預計低於此前私募融資時的水平，希音正研究降低部分後期投資者持股成本的方案，包括向部分投資者提供補償，並下調股份轉換價格，讓他們獲得更多股份。
此外，希音的盈利能力和營收增長均有所放緩，也為公司IPO估值帶來壓力。
知情人士指出，Shein最早可能在8月20日開始接受投資者認購，並考慮於8月28日前後在香港掛牌上市；但相關磋商仍在進行，時間表仍可能調整。 消息顯示，Shein此次IPO預計籌資20億至30億美元，先前希望估值約300億美元；不過這一目標已遭投資者質疑，市場也認為估值可能進一步下修。 Shein估值已從2022年約982億美元高峰明顯回落，主因包括關稅、競爭加劇與營收及獲利增長放緩；公司甚至考慮補償部分後期投資者以降低成本。
精華 FAQ
知情人士指出，Shein最早可能在8月20日開始接受投資者認購，並考慮於8月28日前後在香港掛牌上市；但相關磋商仍在進行，時間表仍可能調整。
消息顯示，Shein此次IPO預計籌資20億至30億美元，先前希望估值約300億美元；不過這一目標已遭投資者質疑，市場也認為估值可能進一步下修。
Shein估值已從2022年約982億美元高峰明顯回落，主因包括關稅、競爭加劇與營收及獲利增長放緩；公司甚至考慮補償部分後期投資者以降低成本。
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