我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫療成本上升 醫院要求看病必須預先付款

開票比民調低5%…洪倫廷為何領先變落馬？

費半指數重返牛市只差一步 晶片股這波漲得有理嗎？

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
新型雲端供應商CoreWeave報佳音，激勵美國費城半導體指數12日猛漲，距重返...
新型雲端供應商CoreWeave報佳音，激勵美國費城半導體指數12日猛漲，距重返牛市之差一步之遙。(路透)

美國晶片股漲勢凌厲，帶動費城半導體指數強力反彈，如今距重返牛市只差一步之遙。不過，也有分析師提醒投資人，半導體股這波反彈是被CoreWeave、超微" rel="237211">美超微等企業財報利多觸發，但有些所謂的「利多」因素不必太興奮看待。

半導體股12日表現耀眼，記憶體晶片股Sandisk和美光股價分別暴漲6%和5%，SK海力士的美國存託憑證（ADR）躍漲8%。同日，人工智慧（AI）晶片股輝達（Nvidia）和超微（AMD）各漲3%和2%。CoreWeave和美超微股價都飆漲19%。

晶片股強勢表態，激勵費城半導體指數12日漲2.5%，收在12,399.38點。道瓊市場數據顯示，費半指數已從7月底觸及的前波低點翻揚18.6%，若能攻上12,536.99點，將從前波低谷回漲20%，符合多頭市場（牛市）定義。

投資顧問公司Portfolio Thinking創辦人坎普說，CoreWeave和美超微的財報好消息，顯示AI支出依然旺盛，於是引爆半導體股這波攻勢。這些AI供應鏈下游廠商也報佳音，讓投資人更相信晶片類股有實際需求支撐。

資本支出有疑慮  積壓訂單有疑點

不過，坎普提醒投資人注意，這些公司為了滿足那些需求，承諾投入的資本支出甚鉅。例如，新型雲端服務供應商（neocloud）CoreWeave就提高全年資本支出目標區間，從310億至350億美元，上調至350億至390億美元，相形之下，營收預測卻顯得相對保守。該公司還說，上季淨利息支出達6.4億美元，調整後營業利益僅1.28億美元。

坎普說：「我們尚未見到，足以讓那種規模（支出）承諾顯得合理的消費者與企業支出。」

而且，CoreWeave和美超微都表示，待履行的積壓訂單日增，美超微更重申6月當季新訂單總值超過600億美元。

坎普表示，這些數據仍令人存疑，畢竟有些訂單最後可能被延後，或甚至取消。他說：「投資人有權把龐大的積壓訂單解讀成正面訊息。但他們在評價時，應該考量各種可能發生的結果，而不是視之為已經實現的營收。」

坎普認為，對長期投資人而言，重要的問題是：需求增幅能否超越股價漲幅？他說：「就這點而言，擺在眼前的證據讓人不怎麼安心。」

精華 FAQ

  • 費半12日收在12,399.38點，較7月底低點已反彈18.6%。若再漲到12,536.99點，就會從低點回升20%，符合一般所稱的牛市定義。

  • 主要動能來自CoreWeave與美超微的財報利多，市場解讀AI支出仍然強勁，進而推升輝達、AMD、記憶體與其他半導體股同步走高。

  • 分析師認為，CoreWeave等公司雖然提高資本支出與公布龐大積壓訂單，但營收展望與獲利能力未必足以支撐，部分訂單也可能延後或取消。

美超微 超微 輝達

上一則

美股早盤／躉售通膨降溫 4大指數齊揚 但思科瀉9%

延伸閱讀

全球晶片股絕地大反攻…分析師：AI交易多頭格局不變

全球晶片股絕地大反攻…分析師：AI交易多頭格局不變
美股早盤／通膨數據溫和 四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

美股早盤／通膨數據溫和 四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%
道瓊連三日創高 SpaceX、超微財報後重挫拖累那指

道瓊連三日創高 SpaceX、超微財報後重挫拖累那指
四大指數齊揚 費半一度漲5%但隨後「漲幅收斂」蘋果摔9%

四大指數齊揚 費半一度漲5%但隨後「漲幅收斂」蘋果摔9%

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。（美聯社）

光靠便宜沒用 美速食折扣戰開打 漢堡王為何比麥當勞更高招？

2026-08-12 01:30
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了