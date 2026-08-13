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7月生產者物價指數低於預估 Fed升息急迫性下降

編譯任中原／綜合外電
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最新數據顯示7月生產者物價指數（PPI）升幅大多數低於預估，顯示通膨逐步降溫。（...
最新數據顯示7月生產者物價指數（PPI）升幅大多數低於預估，顯示通膨逐步降溫。（新華社）

美國勞工部公布7月生產者物價指數（PPI）升幅大多低於預估，顯示通膨逐步降溫，聯準會（Fed）9月升息急迫性進一步下降。

7月整體PPI與6月持平，低於預估的0.2%升幅；但比6月時的減幅0.1%略高（原先公布的數字是-0.3%）。若與去年同期相比則上升4.7%，低於預估的4.9%及6月時的5.5%升幅。

扣除食品及能源後的核心PPI比6月上升0.2%，符合預估，但低於6月時的0.4%升幅（原先為0.2%）；比去年同期上升4.2%，比預估的4.1%略高，但低於6月時的4.7%升幅。

不含食品、能源及貿易的PPI比6月上升0.4%，高於預估的0.3%及6月時的0.1%升幅；比去年同期上升4.7%，略高於預估的4.6%，但低於6月時的5%升幅。

另外最新一周（8月8日止）首次申領失業救濟金人數為20.9萬人，高於預估的20.2萬人及前一周的20萬人，4周移動平均為19.9萬人；連續申領失業給付（8月1日止）人數為177.7萬人，低於預估的179.4萬人及之前一周的179.9萬人。

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