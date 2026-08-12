美日重手干預仍失靈 還有誰能救日圓？

美日兩國聯手干預匯市，但不到兩周日圓已回吐近半漲幅。 路透

美日政府日前罕見聯手干預匯市，試圖阻止日圓持續貶值，但不到兩周日圓已回吐近半漲幅，再度逼近160日圓兌1美元關卡。外匯分析師指出，干預雖成功壓制市場投機情緒，卻未能改變美日利差等促使日圓走弱的基本因素，難以從根本上扭轉日圓的頹勢。

兩周前日圓一度貶破163日圓，跌至數十年谷底，但在美日聯手干預後，一度回升至155日圓附近，如今又跌回至159日圓以上。Monex Group專家寇爾（Jesper Koll）表示，干預措施確實讓市場有所警惕，但只要日本 資金成本仍低於海外投資報酬率，「利差交易」就會再度盛行，借入低息日圓、轉而投資高收益資產，日圓貶值壓力自然難以消除。

問題的核心，在於日本的借貸成本遠低於美國，促使投資人持續將資金轉往海外。其次，目前10年期美國公債殖利率 約為4.686%，而10年期日本公債殖利率則約2.846%，兩者之間超過1.8個百分點的差距，提供投資人持有美元資產的誘因，進一步強化美元的相對優勢。再者，日本高度依賴能源進口，油價上漲將增加進口成本，對日圓形成額外壓力。

State Street Global Advisors策略師盧正彥（Masahiko Loo，音譯）指出，此次干預成功重塑了市場心理，並展現美日政策協調的高度一致性，但並未消除支撐美元的殖利率優勢。

市場焦點已轉向日本銀行（央行）下一步的貨幣政策。日銀的下次政策會議預定9月舉行。Monex的寇爾認為，真正令投資人感到意外的並非政府出手干預，而是日銀遲遲不願更積極升息。這也引發市場猜測，日銀可能受到金融體系風險，或龐大政府債務負擔牽制。

Lombard Odier亞洲區投資長伍德（John Wood）則認為，日銀可能至少還需要升息兩次，才能真正遏止日圓持續走弱。

不過，也有分析師認為，利率並非唯一問題。Crédit Agricole CIB指出，美國大規模投入人工智慧（AI）等新興產業，持續吸引全球資金；相較之下，日本政府推動的公私協力投資計畫尚未完全落實。日本若要日圓長期升值，關鍵不只是提高利率，更需要擴大國內投資，讓日本資產本身變得更具吸引力，鼓勵日本國內龐大儲蓄留在國內。

目前市場普遍認為，官方干預更像是為日圓設下「護欄」，防止匯率快速失控，而非直接扭轉長期跌勢。159至160日圓兌1美元區間，也逐漸被視為日本政府的「政治底線」。盧正彥表示，如果日圓再次快速、無序跌破160日圓，不排除政府重新進場干預的可能性。