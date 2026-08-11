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傳Nvidia開發「Nemotron 4」 挑戰全球頂尖開源模型

中央社加州聖克拉拉11日綜合外電報導
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輝達(Nvidia，又譯英偉達)正在開發新的AI模型家族Nemotron 4，目...
輝達(Nvidia，又譯英偉達)正在開發新的AI模型家族Nemotron 4，目標是與全球頂尖的開源模型競爭。(路透)

美國科技媒體The Information今天引述參與專案的人士報導，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia，又譯英偉達）正在開發新的AI模型家族Nemotron 4，目標是與全球頂尖的開源模型競爭。

路透報導，輝達是少數推出開源模型的美國大型企業之一。隨著AI開發經費水漲船高，平價的中國模型性能已漸逼近美國領先實驗室Anthropic與OpenAI的主要系統，開源模型在今年受到更多關注。

近期，一連串涉及自主AI代理人的駭客事件曝光，也加深外界的關注，尤其是因為開源模型在網路安全應用上缺乏限制。

The Information報導，多名參與專案的員工表示，最大的Nemotron 4模型預計將擁有至少1兆個參數。

報導指出，輝達尚未訂出Nemotron 4的發表日期，且尚未完成最終訓練，但員工表示，這款模型最早可在秋季末準備就緒。

輝達尚未回覆路透的置評請求。

輝達上月與其他公司組成聯盟，以開發並分享AI安全與資安工具。輝達也與微軟（Microsoft）等科技巨擘簽署一封公開信，表達對開放權重模型的支持，以防創新資源外流海外。

另外，輝達今天也發表Nemotron 3.5 Lightning，這是旗下產品的新成員，主要用於審查程式碼、工具使用、安全警示監控、帳單諮詢答覆等多種任務。

輝達同時釋出NeMo Switchyard，這是一款開源模型路由庫，可自動將AI任務引導至最適合的模型。

去年底，隨著中國AI實驗室的產品迅速湧現，輝達推出了第3代開源模型家族。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 根據報導，Nemotron 4的目標是與全球頂尖的開源AI模型競爭，回應市場上中國與美國開源模型快速進展的壓力，並鞏固輝達在AI生態中的影響力。

  • 報導指出，Nemotron 4最大版本預計至少有1兆個參數，但目前尚未完成最終訓練，也未公布正式發表日期；員工估計最早可在秋季末準備就緒。

  • 輝達同時推出Nemotron 3.5 Lightning，主打程式碼審查、工具使用與安全警示監控等任務，並釋出開源的NeMo Switchyard，用於自動把AI任務分配給最適合的模型。

NVIDIA 輝達 OpenAI

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