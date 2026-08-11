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Fed主席華許改變前瞻指引 有何後果？

編譯湯淑君／綜合外電
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聯準會主席華許。（路透檔案照）
聯準會主席華許。（路透檔案照）

聯準會（Fed）主席華許已表明，不提供前瞻指引。這種做法之前也有他國央行採用過，結果值得省思。

高盛經濟學家團隊指出，加拿大總理卡尼昔日擔任加國央行總裁時，曾以明確的前瞻指引，帶領加國金融市場度過2008年金融海嘯，但繼任的央行總裁波洛茲改變做法，減少前瞻指引和對外闡述貨幣政策，結果導致加幣波動加劇，以及債市交易員適應這種新做法的「成長陣痛」。

MarketWatch高盛經濟學家卡希爾與坎特10日發布報告，分析央行改變溝通方式可能對匯市波動造成的影響。結論是：隨著投資人適應Fed對外溝通方式的改變，可能導致「前端波動率升高，且可能造成『更多市場誤判』」。

高盛比較卡尼央行總裁任內最後一年vs.波洛茲上任第一年的情況，發現加幣儘管通常被視作相當穩定的貨幣，其波動率相對於其他G9國家（即G7加上澳洲和南韓）已升高。不但已實現波動率升高，隱含波動率（基本上指市場的預測）也變得更「特立獨行」，與其他G10貨幣隱含波動率的關聯性降低。

報告並指出，華許若是改變偏好的通膨指標，可能造成負面後果，在市場參與者與決策官員不同調的情況下尤然。對Fed的重要性更甚於加拿大央行，畢竟以美元的全球準備貨幣地位，任何出乎意料的變化，可能帶給市場各式各樣的衝擊。

另外，報告也發現，市場反應會因Fed主席不同因人而異。例如，在前任主席鮑爾掌舵下，債市對鮑爾記者會發言的反應，往往強過對聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會後聲明政策偏向的反應。相較於Fed前主席柏南克和葉倫，鮑爾主持的FOMC會後記者會，更易引發匯市盤中波動加劇。

精華 FAQ

  • 高盛認為，投資人需要重新適應Fed溝通方式，短期內可能使前端波動率升高，匯市與債市也更容易出現誤判與震盪。

  • 因為加拿大央行在卡尼時期以明確指引穩定市場，但波洛茲上任後減少溝通，結果加幣波動加劇，顯示政策溝通轉變會影響市場定價。

  • Fed具有美元全球準備貨幣地位，若市場參與者與決策官員對通膨判斷不同調，任何出乎意料的調整都可能放大資產價格與匯率波動。

華許 高盛 央行

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