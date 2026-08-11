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美股早盤／傳Nvidia研發新開源AI 股價揚 費半走升

編譯陳苓／綜合外電
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美股11日早盤四大指數漲跌互見。(路透)
美股11日早盤四大指數漲跌互見。(路透)

美伊傳出有望達成協議，油價漲勢收斂，投資人評估荷莫茲海峽是否有望重啟，美股11日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上漲0.3%，史坦普500指數徘徊平盤，那斯達克指數下跌0.3%，費城半導體指數走升0.9%。台積電ADR攀高0.5%。

輝達（Nvidia，又譯英偉達）上揚0.8%。執行長黃仁勳上月底發文力挺開放式AI後，該公司隨即推出開放式AI「Nemotron 3.5 Lightning」，只需一個繪圖處理器（GPU）就能在個人電腦上運作。此外，科技媒體Information指稱，輝達正在研發全球最佳的AI開源模型，開發中的Nemotron 4至少有1兆個參數。

巴基斯坦國防部長表示，美國與伊朗「快要達成某種協議」，帶動避險情緒升溫。另外，市場也關注12日公布的美國消費者物價指數（CPI），尋找聯準會（Fed）利率走勢的最新訊號。外界估計，6月CPI下跌0.4%後，7月可能會上揚0.1%。

英特爾挫低0.8%。知情人士透露，該公司新股發行金額，打算從150億美元提高至200億美元。

比特幣挖礦公司Riot Platforms噴高10%，主要是傳出與Anthropic達成91億美元協議，要出租AI資料中心算力。

精華 FAQ

  • 主要因美伊傳出有望達成協議，油價漲勢收斂，市場避險情緒升溫但未全面擴散，因此道瓊、費半走高，標普與那指則相對偏弱。

  • 輝達因傳出研發全球最佳的AI開源模型而受追捧，並已推出可在個人電腦運作的Nemotron 3.5 Lightning，市場看好其開源AI布局。

  • 英特爾傳出擬把新股發行規模提高至200億美元而下跌，Riot則因與Anthropic達成91億美元算力合作大漲，投資人也等待12日公布的CPI。

NVIDIA 美股 荷莫茲海峽

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