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GameStop考慮取消收購eBay 改為合作或成立合資企業

記者顏伶如／即時報導
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電玩遊戲零售商GameStop。（路透檔案照）
電玩遊戲零售商GameStop。（路透檔案照）

電玩遊戲零售商GameStop今年5月宣布要以560億現金加股票收購電商巨頭eBay。彭博新聞(Bloomberg News)10日報導，知情人士說，GameStop執行長柯恩(Ryan Cohen)現正考慮取消收購提議，轉而跟ebay合作或成立合資企業。

彭博新聞報導指出，柯恩正在考慮的提案，將允許eBay利用GameStop在美國各地大約1600家門市地點，如此合作模式有助於兩家企業在交易卡與收藏卡等高利潤類別雙雙擴大市場占有率。做為合作協議的一部分，GameStop將爭取在eBay董事會中獲得席位。

報導指出，柯恩尚未做出最終決定，仍可能尋求其他選項。

GameStop股價10日盤初交易上漲1.6%，eBay股價則下跌2.2%。

路透報導，GameStop的收購提議今年5月遭到eBay以「既不可信又不具吸引力」為由拒絕。

GameStop試圖收購市值幾乎是自己六倍的eBay，新聞曝光後也遭到投資人及分析師懷疑。某些分析師質疑GameStop想要收購eBay的融資計畫是否可行，因為計畫高度依賴債務承諾與股票發行。

路透分析，GameStop與eBay都想擴大交易卡與收藏卡類別的市場占比，不過兩者商業模式明顯不同。eBay是連接買家與賣家以收取手續費的線上市集，GameStop則是實體零售商，負責採購庫存並透過門市網絡轉售。

今年7月，GameStop披露已將eBay持股增加到9.8%，成為eBay最大股東之一。不過，eBay拒絕GameStop的收購提議之後，柯恩不願承諾「無論如何」都要達成收購。

電子商務公司eBay。(路透檔案照)
電子商務公司eBay。(路透檔案照)

精華 FAQ

  • 彭博報導指出，GameStop執行長柯恩正考慮取消原本的收購提議，改以合作或成立合資企業的方式推進，並非直接完成併購。

  • 合作方案擬讓eBay利用GameStop在美國約1600家門市，雙方可共同擴大交易卡與收藏卡等高利潤品類的市場占有率。

  • eBay先前已以提議「既不可信又不具吸引力」拒絕收購，且投資人對融資可行性存疑；消息曝光後，GameStop股價上漲1.6%，eBay則下跌2.2%。

GameStop 零售商 電商

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