我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

美股早盤／中東僵局 四大指數盡墨 微軟跌4% 晶片股挫

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股10日早盤四大指數盡墨。路透
美股10日早盤四大指數盡墨。路透

史坦普500指數上周五（7日）刷新收盤新高後，本周之初投資人靜候經濟數據，加上重啟荷莫茲海峽缺乏進展，油價仍在每桶84美元之上，美股10日早盤四大指數盡墨。

道瓊工業指數早盤下跌0.1%，史坦普500指數跌0.1%，那斯達克指數跌0.2%，費城半導體指數跌0.9%。

台積電ADR走低0.6%、輝達走低0.5%。

英特爾重挫4%。該公司宣布將發行150億美元的普通股，以支持客戶對AI運算的龐大需求。

微軟上漲1%。科技媒體The Information引述知情人士報導，微軟預計今年秋季發表新一代的Maia 300人工智慧（AI）晶片，並要大幅提高產量，洽談委由台積電代工。

記憶體大廠美光、SK海力士ADR均挫低。摩根士丹利（大摩）認為，記憶體的激烈修正已告終結，具有吸引力的進場買點浮現，但也提醒須小心，因為記憶體價格的升勢，可能會從第4季開始放緩。

Meta走高1%。執行長祖克柏發文，反對讓功能強大的AI，集中在少數企業與政府之手，同時公布了旗下AI模型的參數，盼能贏回市場青睞。

伊朗與阿曼協商，要建立荷莫茲海峽航道，迄今尚未達成協議，油價上漲1.7%。青年運動（胡塞組織）並宣稱，對沙烏地阿拉伯的煉油廠發動攻擊。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 主因是投資人等待經濟數據，加上荷莫茲海峽重啟協商沒有進展，市場對中東局勢與油價上升感到不安，導致道瓊、史坦普500、那斯達克與費半同步走弱。

  • 英特爾宣布將發行150億美元普通股，以支應客戶對AI運算的龐大需求。市場擔心增資可能稀釋股權，因此股價明顯下挫，也拖累晶片族群表現。

  • 微軟傳出秋季將發表新一代Maia 300 AI晶片，並計畫提高產量、洽談由台積電代工；Meta則因祖克柏公布AI模型參數而上漲1%，顯示AI布局仍受市場追蹤。

微軟 美股 那斯達克

上一則

AI經濟模式能撐多久？專家示警1事發生就連環爆

下一則

減少對Nvidia依賴 微軟最快9月發表Maia 300

延伸閱讀

美股早盤／史坦普再創新高 美伊進展持續激勵信心

美股早盤／史坦普再創新高 美伊進展持續激勵信心
油價跳升 靜候Fed決策 道瓊下跌逾800點

油價跳升 靜候Fed決策 道瓊下跌逾800點
美股早盤／費半重挫5% 指數漲跌互見 康寧瀉18%

美股早盤／費半重挫5% 指數漲跌互見 康寧瀉18%
四大指數齊揚 費半一度漲5%但隨後「漲幅收斂」蘋果摔9%

四大指數齊揚 費半一度漲5%但隨後「漲幅收斂」蘋果摔9%

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法