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Shein越南設廠實驗受挫 香港IPO估值400億美元面臨考驗

編譯季晶晶／綜合外電
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廣州市番禺區一間工廠內，陳列著Shein的服飾包裹。路透
廣州市番禺區一間工廠內，陳列著Shein的服飾包裹。路透

路透報導，中國極速快時尚零售商Shein越南打造主要出口基地的實驗，不如預期。該公司2025年於胡志明市附近租用15公頃保稅物流設施，並鼓勵中國供應商赴越南設廠，藉此分散美中貿易風險。但如今租用面積已縮減至6公頃；2026年4月起還大規模裁員，部分團隊僅留下四分之一員工。

美國貿易政策變化是最大衝擊。川普於2025年7月30日下令取消所有國家800美元以下進口包裹的小額免稅待遇，措施一個月後生效。中國輸美商品的高關稅其後逐步調降，使越南原有優勢縮小。

2026年7月，中、越均被指控未能阻止強迫勞動產品進口，遭美國加徵12.5%關稅，相較於其他東南亞成衣生產國處於劣勢，進一步削弱供應商赴越南設廠的誘因。

供應鏈效率同樣構成阻力。消息人士表示，在越南難以找到願意長時間低薪工作的勞工。廣州番禺一名溫姓工廠經理說，越南生產效率偏低，即使對美關稅低於中國，在當地製造還不如中國划算。許多赴越南設廠的供應商已經回流中國。

而隨著需求放緩，溫姓經理與另外三家供應商表示，Shein訂單不是停滯，就是僅小幅成長。另有知情人士說，Shein的訂單量很小、利潤又低，不再是最有吸引力的合作對象。數千家Shein的小型供應商已開始在拼多多旗下的Temu或亞馬遜開店。

Shein目前正推進香港IPO。彭博分析師預估，Shein的合理估值在220億至250億美元間，相當於2027年預估獲利的13倍至15倍，這個倍數介於中國相關電商平台與全球快時尚公司之間。但估值不到2023年融資時的660億美元的一半。

路透本月報導，成立於中國、目前總部設在新加坡的Shein，尋求以300億至400億美元估值赴港上市。

精華 FAQ

  • Shein希望藉由在越南設廠分散美中貿易風險，並吸引中國供應商外移以維持對美出貨彈性；但後續政策與成本條件改變，讓這項布局難以如預期推進。

  • 最大衝擊來自美國貿易政策變化，包括取消800美元以下包裹免稅，以及中越同遭加徵12.5%關稅；這些措施削弱越南相對中國的出口優勢。

  • Shein正推進香港IPO，但彭博估算合理估值約220億至250億美元，遠低於2023年融資時的660億美元；路透則指其目標上市估值約300億至400億美元，顯示市場仍存不確定性。

越南 香港 Shein

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