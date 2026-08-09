我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

很多人都沒做 醫：吃蔬果前「忘記1步驟」恐增感染風險

才剛起飛就墜湖 猶他州飛行學校小飛機失事1死1傷

波克夏執行長阿貝爾出手 砸百億美元投資Alphabet

中央社奧瑪哈8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
波克夏海瑟威公司新任執行長阿貝爾。(路透)
波克夏海瑟威公司新任執行長阿貝爾。(路透)

波克夏海瑟威公司新任執行長阿貝爾動用公司的龐大現金部位，斥資100億美元投資谷歌Google）母公司Alphabet，同時回購約45億美元的自家股票。

美聯社報導，傳奇投資人巴菲特（Warren Buffett）一手打造的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）8日上午公布第2季財報，並揭露其現金部位從3月底的近4000億美元降至3655億美元。

財報顯示，這一季公司增持超過210億美元的商業、工業及其他類股，但財報並未揭露買進的股票名稱，相關資訊將在本月稍晚另行提交的申報文件中公布。

阿貝爾（Greg Abel）於今年1月接任波克夏執行長，巴菲特則在領導公司60年後退休，但目前仍擔任董事長。

投資研究機構CFRA Research分析師塞費德（Cathy Seifert）表示，波克夏大舉回購自家股票應令投資人感到振奮，不過旗下汽車保險公司蓋可產險（Geico）的表現令人擔憂，因其承保利潤下滑45%，遠遠落後其他大型汽車保險公司。

塞費德指出，「我認為有2項關鍵訊息應該能讓投資人受到鼓舞：首先，公司在多年未進行如此大規模的操作後，重新買回自家股票；其次，本季營業收入能夠成長10%，也是正面訊息。」

阿貝爾3月宣布，波克夏時隔2年多回購自家股票，但公司第1季僅回購約2.34億美元的股票，讓投資人感到失望。

波克夏8日公布的第2季回購金額顯示公司確實認真看待股票回購，但金額仍落在投資人預期範圍的低端。根據巴菲特7月宣布年度慈善捐款時提交的文件，外界原預測回購金額介於50億至110億美元之間。

波克夏的原則是，只有在阿貝爾及巴菲特認為公司股價低於其實際價值時，才會回購股票，且與許多企業不同，波克夏不會設定特定回購金額。大部分回購行動是在6月進行，但由於波克夏股價6日才創下52週新高，公司目前可能不會大量回購。

2018年至2024年間，波克夏曾斥資780億美元回購自家股票。

除了今年春季買進的Alphabet股票外，總部位於內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）的波克夏還以68億美元收購住宅建商泰勒莫里森（Taylor Morrison），但這項交易直到7月才完成，因此並未反映在本季財報中。

波克夏第2季淨利暴增逾1倍至256.67億美元，相當於A類股每股獲利1萬7868.44美元，主要受惠於投資價值大幅上升帶來的帳面收益；去年同期則因持有卡夫食品（Kraft Foods）股份，認列38億美元價值減記，獲利受到影響。波克夏去年同期淨利為123.7億美元，A類股每股獲利8600.89美元。

波克夏旗下擁有多家大型保險公司，包括蓋可產險；此外還有多家大型公用事業公司、柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF Railway），以及包括精密鑄件公司（Precision Castparts）和時思糖果（See's Candy）等製造及零售企業。

精華 FAQ

  • 波克夏在第2季動用龐大現金部位，斥資100億美元投資Alphabet，也就是谷歌母公司，顯示新任執行長阿貝爾開始積極配置資金。

  • 波克夏同季回購約45億美元自家股票，金額明顯高於第1季；同時現金部位從3月底近4000億美元降至3655億美元，反映資金有明確運用。

  • 波克夏第2季淨利暴增逾1倍至256.67億美元，主要受投資收益帶動；但蓋可產險承保利潤下滑45%，仍是分析師認為需要留意的風險。

波克夏 谷歌 Google

上一則

美AI貿易逆差飆升 台灣、墨西哥為主要供應國

下一則

美股本周還能漲嗎？五大變數一次看 Fed、CPI、AI 財報全到齊

延伸閱讀

股市泡沫警訊？巴菲特指標衝236% 波克夏囤近4000億美元現金

股市泡沫警訊？巴菲特指標衝236% 波克夏囤近4000億美元現金
巴菲特指標飆新高 透露美股過熱 投資人恐怕正「玩火」

巴菲特指標飆新高 透露美股過熱 投資人恐怕正「玩火」
美四大CSP今年AI支出衝7450億美元 動能穩固

美四大CSP今年AI支出衝7450億美元 動能穩固
美伊同釋和解善意 道瓊收在歷史新高 亞馬遜市值破3兆美元

美伊同釋和解善意 道瓊收在歷史新高 亞馬遜市值破3兆美元

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法
閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票