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學者：密切關注8/12 押注Fed必升息的交易員將「投降」

編譯湯淑君／綜合外電
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市場推估聯準會（Fed）9月升息可能性高於40%。不過，經濟學家布魯克斯表示，如...
市場推估聯準會（Fed）9月升息可能性高於40%。不過，經濟學家布魯克斯表示，如果下周公布的7月消費者物價指數（CPI）進一步趨緩，將使許多斷定Fed今年必定升息的交易員措手不及。圖為紐約證券交易所交易員觀看聯準會主席華許發言。（路透）

美國7月非農就業人數意外不增反減，市場預估聯準會（Fed）9月升息機率下滑，但可能性仍高於40%。經濟學家認為，如果下周公布的7月消費者物價指數（CPI）進一步降溫，延續6月通膨走緩趨勢，可能讓許多至今一口咬定Fed今年必會升息的交易員措手不及。

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯（Robin J. Brooks）8日撰文指出，美國7月就業報告非常弱，凸顯出Fed上月決議維持利率不變是正確選擇，畢竟毫無跡象顯示基礎通膨失控。

布魯克斯表示，6月CPI數據溫和，加上7月非農就業報告遠比預期弱，照理說市場應該放棄對Fed今年升息的押注。但在非農就業報告公布後，芝商所（CME）FedWatch網站顯示，利率期貨交易員依然推測Fed 9月升息機率達42%，年底前至少升息一次的機率更逼近100%。

他認為，這實在沒道理，尤其在市場估計Fed 7月升息機率有40%卻槓龜之後。市場似乎堅信「Fed必須升息才能重拾公信力」那一套，所以不輕言投降。

這也彰顯出，預定8月12日（周三）公布的美國7月CPI報告異常重要。

布魯克斯預測，7月CPI也將呈現一幅通膨溫和的景象。道瓊社訪調結果顯示，分析師預測，7月整體CPI年增率為3.4%，比6月的3.5%趨緩；剔除食品和能源價格的核心CPI年增幅估為2.5%，也比6月的2.6%趨緩。如此一來，市場將不得不投降，不再斷定Fed今年必定升息。

Fundstrat研究部主管湯姆‧李（Tom Lee）本周也表示，7月通膨與工資數據可望趨緩，將是助漲美股的另一股順風。他指出，目前市場過度高估Fed下月升息的可能性，一旦接下來出爐的經濟數據證實通膨減弱，Fed下次決策會議（訂於9月15日至16日舉行）可望持續按兵不動，將有利美股進一步上攻。

精華 FAQ

  • 因為7月非農就業意外疲弱、6月CPI也已放緩，顯示通膨未失控。作者認為在這種情況下，市場仍押注Fed今年一定升息，與基本面不太相符。

  • 因為它將檢驗6月通膨降溫是否延續。若整體與核心CPI都如預期放慢，市場對Fed 9月升息的信心可能明顯下降，甚至被迫放棄年底前必升息的看法。

  • Fundstrat的Tom Lee認為，通膨與工資若持續趨緩，Fed 9月會議可能維持利率不變，這對股市屬於利多，因為升息壓力下降有助美股進一步走高。

聯準會

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