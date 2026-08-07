被中AI嚇到 美要查中企透過雲端租用輝達晶片 堵管制漏洞

Kimi K3等高性能AI模型的問世，促使美國政府開始審查中國企業透過租用海外運算服務取得先進晶片的途徑，以評估這種模式是否已成為現行出口管制的漏洞。美聯社

知情人士透露，在中國人工智慧（AI）技術近期接連獲得突破後，負責調查晶片出口管制違規行為的美國政府部門，正在審查中國AI企業透過租用海外運算服務使用先進晶片的合法途徑，以評估這種模式是否已成為現行出口管制的新漏洞。

彭博資訊引述消息人士報導，美國商務部工業與安全局（BIS）的執法部門，除持續追查受管制晶片是否經由黑市走私流入中國外，也開始系統性調查中國企業透過雲端服務遠端使用先進AI晶片的情況。由於晶片並未實際出口至中國，而是設置在其他國家的資料中心供遠端運算，因此目前並未違反美國現行出口管制規定，但這類做法已引起華府高度關注。

事實上，美國重新檢討政策，與中國AI企業近期陸續推出高性能AI模型有關。中國新創公司月之暗面（Moonshot AI）日前發布大型語言模型Kimi K3，在多項基準測試中的表現已接近美國OpenAI與Anthropic等業者的最新模型。白宮高層官員更公開指控，月之暗面非法取得輝達 最先進AI晶片，並透過泰國合作夥伴遠端使用相關設備。知情人士說，該名官員在指控之前並未與商務部協調，但數日後BIS仍啟動相關調查。

目前美方一方面整理涉嫌將受管制輝達晶片非法轉運至中國的國家名單，另方面也盤點中國企業透過海外資料中心合法租用AI算力的主要據點，雖然此種途徑不算違法，不在執法範疇內，但美方仍希望釐清現行法規是否足以因應新興營運模式。

美國總統川普已明確表示，不允許性能更高的輝達Blackwell系列晶片出口中國。

然而，Kimi K3的問世凸顯這類處理器可透過完全合法的途徑取得，令美國鷹派官員感到沮喪，他們長期以來一直希望能堵住遠端存取漏洞。但外界仍質疑，BIS是否有權限制允許此類途徑取得晶片的雲端運算協議，因為該機構的出口管制向來著重於實體貨物的流動。

目前，美國國會眾議院已通過跨黨派法案，擬賦予政府法律依據以限制海外雲端算力提供給中國企業，但該法案仍須參議院審議，即便最終獲得通過，幾乎肯定會遭到輝達和其他科技公司的反對。

分析師指出，中國企業對海外AI雲端算力需求快速成長，帶動了東南亞資料中心投資熱潮，該地區已有多家業者提供搭載輝達高階晶片的雲端運算服務給中國客戶，華府也懷疑這些公司將處理器實際轉移至中國。但要找出這些安排並非易事，輝達晶片的買家不願透露其中國客戶的身份，他們還常會採取措施撇清關係。