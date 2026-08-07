四大指數走高 就業意外暴冷提高Fed按兵不動可能性

美股7日早盤上漲，意外疲軟的就業數據提高市場對Fed利率按兵不動的預期。 歐新社

美股 7日早盤上漲，主因是美國7月就業數據意外疲軟，使市場認為美國聯準會（Fed）短期內將不需趕著升息，提高貨幣政策維持按兵不動的可能性。

道瓊工業指數7日早盤上漲77點，或0.1%；史坦普500和那斯達克 指數則分別上漲0.3%和0.8%；費城半導體指數大漲2.1%；台積電ADR則漲0.6%。

美國7月非農就業人口減少2.3萬人，不如市場預期的增長8.3萬人；失業率 則下滑至4.1%，但勞動參與率也下滑至逾五年來最低水準；經濟學家則預期失業率維持在4.2%。

這使現在過半數的市場投資人預測，Fed將在下次9月政策會議維持利率按兵不動。據芝商所的FedWatch工具，現在市場預期9月按兵不動的可能性為55.9%，一天前則為45%。

Airbnb早盤股價大漲14%，因該公司上季營收和獲利雙雙超越市場預期。雲端數位安全公司Cloudflare則發布了一份穩健的全年和本季財測，帶動其早盤股價飆漲12%。

國際油價7日也略為下滑，西德州中級原油期貨下跌0.6%至每桶76.85美元，布蘭特原油期貨則下跌0.7%至81.9美元。投資人正在等待美國和伊朗就重啟荷莫茲海峽達成協議，美國財長貝森特本周稍早表示，兩國可能很快會達成協議。