我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

美股三大指數收黑 費半奮力收紅 觀望美伊局勢

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數6日收低，在本周強勁上漲後暫作喘息，史坦普500指數收跌0.2%，連續第二個交易日下跌，進一步遠離4日創下的歷史高點，但費城半導體指數小幅收漲。投資人一邊消化最新一輪企業財報，一邊關注美伊雙方在達成和平協議方面是否出現新的進展。

道瓊工業指數6日收盤跌464.02點，跌幅0.85%，報53,885.10點；史坦普500指數跌13.52點，跌幅0.18%，報7,710.03點；那斯達克指數跌15.09點，跌幅0.06%，報26,348.35點。

費城半導體指數上漲39.81點，漲幅0.33%，報12,048.69點。

油價當天上漲，美國原油期貨結算價上漲2.75%，報每桶77.29美元；布蘭特原油期貨漲3.83%，報每桶82.49美元。

伊朗半官方媒體法斯通訊社報導表示，伊朗議會一個委員會正在審議一項初步法案，擬禁止美國、以色列及其他「敵對國家」船隻通過荷莫茲海峽。

紐約SummitTX Capital交易主管Robert Bernstone表示：「與平時相比，市場對消息的反應可能更為溫和，這或許與夏季交易清淡以及投資者疲勞有關。特別是在伊朗問題上，市場已出現一定程度的『標題疲乏』。」

他補充說：「需要明確的是，伊朗局勢目前對市場的影響有所減弱，但並非毫無影響。推文和新聞標題固然重要，但市場更希望看到真正的細節內容。」

本周稍早，有關和平協議取得進展的跡象一度促使油價下跌，並緩解市場對通膨及聯準會升息的擔憂，同時帶動美債殖利率回落。強勁的財報季緩解市場對於AI相關企業巨額支出的部分擔憂，而市場對伊朗戰爭可能結束的樂觀預期則推動道瓊工業指數和史坦普500指數本周稍早雙雙創下歷史新高。

威騰電子（Western Digital）在公布財報後大跌13%；儲存晶片製造商Sandisk下跌6.8%。

不過，兩家公司今年以來表現依舊強勁。其中，Sandisk累計上漲超過400%，威騰上漲約160%。

營銷平台AppLovin因季度營收低於華爾街預期，股價暴跌19.7%；雲端安全公司Datadog則因預期第3季營收增速將放緩而重挫19%。

上述兩檔股票均成為拖累史坦普500指數表現的主要因素。

SpaceX股價收盤上漲6.1%，表現超出市場預期。此前市場普遍擔心，隨著早期投資者持股鎖定期結束，內部人士拋售將給股價帶來壓力。

精華 FAQ

  • 道瓊跌464.02點、史坦普500跌0.18%、那斯達克跌0.06%；相較之下，費城半導體指數上漲39.81點，漲幅0.33%，表現相對抗跌。

  • 投資人持續追蹤美伊是否出現和平協議進展，且伊朗議會傳出研議封鎖荷莫茲海峽的法案，帶動油價上漲，也讓市場對通膨與風險情緒保持戒心。

  • 威騰電子大跌13%，Sandisk跌6.8%，AppLovin暴跌19.7%，Datadog重挫19%；其中AppLovin與Datadog成為拖累史坦普500指數的主要因素。

美伊 美股 史坦普500

上一則

伊朗擬禁美以船隻過海峽 國際油價大漲逾3美元

下一則

馬斯克要蓋Terafab晶圓廠首期砸168億元 還要自建發電廠供電

延伸閱讀

美股費半狂漲6% 道瓊、史坦普500創新高 獲財報和美伊進展激勵

美股費半狂漲6% 道瓊、史坦普500創新高 獲財報和美伊進展激勵
中東衝突推升油價 美股收跌道瓊下挫逾500點

中東衝突推升油價 美股收跌道瓊下挫逾500點
美股史坦普500小漲 美光慘摔費半大跌逾4% 資金輪動至非科技股

美股史坦普500小漲 美光慘摔費半大跌逾4% 資金輪動至非科技股
美伊同釋和解善意 道瓊收在歷史新高 亞馬遜市值破3兆美元

美伊同釋和解善意 道瓊收在歷史新高 亞馬遜市值破3兆美元

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
馬斯克（Elon Musk）現在身價，已跌回SpaceX上市之前。 美聯社

馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

2026-08-01 10:07
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
美國聯準會（Fed）本周維持利率不變，但主席華許未說明按兵不動的理由，抗通膨公信力備受質疑，導致美元與美國長債價格本周同步大跌。（路透）

華許害美元與美國長債同步重挫…華爾街交易員：好像新興市場

2026-08-01 19:14
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯