美股三大指數收黑 費半奮力收紅 觀望美伊局勢

紐約證交所交易員。路透

美股 三大指數6日收低，在本周強勁上漲後暫作喘息，史坦普500 指數收跌0.2%，連續第二個交易日下跌，進一步遠離4日創下的歷史高點，但費城半導體指數小幅收漲。投資人一邊消化最新一輪企業財報，一邊關注美伊 雙方在達成和平協議方面是否出現新的進展。

道瓊工業指數6日收盤跌464.02點，跌幅0.85%，報53,885.10點；史坦普500指數跌13.52點，跌幅0.18%，報7,710.03點；那斯達克指數跌15.09點，跌幅0.06%，報26,348.35點。

費城半導體指數上漲39.81點，漲幅0.33%，報12,048.69點。

油價當天上漲，美國原油期貨結算價上漲2.75%，報每桶77.29美元；布蘭特原油期貨漲3.83%，報每桶82.49美元。

伊朗半官方媒體法斯通訊社報導表示，伊朗議會一個委員會正在審議一項初步法案，擬禁止美國、以色列及其他「敵對國家」船隻通過荷莫茲海峽。

紐約SummitTX Capital交易主管Robert Bernstone表示：「與平時相比，市場對消息的反應可能更為溫和，這或許與夏季交易清淡以及投資者疲勞有關。特別是在伊朗問題上，市場已出現一定程度的『標題疲乏』。」

他補充說：「需要明確的是，伊朗局勢目前對市場的影響有所減弱，但並非毫無影響。推文和新聞標題固然重要，但市場更希望看到真正的細節內容。」

本周稍早，有關和平協議取得進展的跡象一度促使油價下跌，並緩解市場對通膨及聯準會升息的擔憂，同時帶動美債殖利率回落。強勁的財報季緩解市場對於AI相關企業巨額支出的部分擔憂，而市場對伊朗戰爭可能結束的樂觀預期則推動道瓊工業指數和史坦普500指數本周稍早雙雙創下歷史新高。

威騰電子（Western Digital）在公布財報後大跌13%；儲存晶片製造商Sandisk下跌6.8%。

不過，兩家公司今年以來表現依舊強勁。其中，Sandisk累計上漲超過400%，威騰上漲約160%。

營銷平台AppLovin因季度營收低於華爾街預期，股價暴跌19.7%；雲端安全公司Datadog則因預期第3季營收增速將放緩而重挫19%。

上述兩檔股票均成為拖累史坦普500指數表現的主要因素。

SpaceX股價收盤上漲6.1%，表現超出市場預期。此前市場普遍擔心，隨著早期投資者持股鎖定期結束，內部人士拋售將給股價帶來壓力。