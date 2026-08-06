阿波羅逾76億美元收購廉航 擊退對手入主易捷航空

英國廉價航空公司易捷航空（EasyJet）。(路透)

在競爭對手退出競標後，英國廉價航空 公司易捷航空（EasyJet）今天證實，美國私募股權公司阿波羅（Apollo）已以57億英鎊（約76.7億美元）達成收購協議。

主要經營歐洲航線的易捷航空透過聲明表示：「雙方董事會很高興宣布，已就建議之現金收購條款與條件達成協議。」

法新社報導，易捷航空補充指出，這筆交易預計將於明年第1季結束前完成。

易捷航空的總部將繼續留在盧頓鎮（Luton），此地因鄰近倫敦的機場而聞名。

今天稍早，美國投資集團Castlelake表示無意提出更高的收購出價；該集團先前曾提出略高於50億英鎊的收購計畫。

易捷航空上個月曾表示，相較於Castlelake的提議，阿波羅估值同樣為57億英鎊的非正式出價，能為股東帶來「更具優勢的結果」。

易捷航空執行長賈維士（Kenton Jarvis）今天表示，阿波羅「在航空領域的經驗使其成為強大的合作夥伴」。

這家美國公司在全球管理超過1兆美元的資產，並投資墨西哥國際航空公司（Aeromexico）、陽光之鄉航空（Sun Country Airlines）及亞特拉斯航空（Atlas Air）。

阿波羅也曾向法荷航空集團（Air France-KLM）及維珍航空（Virgin Atlantic）提供融資。

易捷航空近日表示，由於中東戰爭推升航空燃油價格飆升，公司第3季淨利大幅下滑。

在今年4月至6月期間，易捷航空稅前盈餘比去年同期驟降70%，跌至8500萬英鎊。

易捷航空是由企業家哈吉-約安努（Stelios Haji-Ioannou）於1990年代創立，當時正值歐洲廉價航空業崛起時期。