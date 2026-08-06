股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

一份新研究顯示，散戶交易熱潮不只正在改變市場樣貌，也與年輕男性的意志消沉具有高度相關。

提倡婚姻的美國智庫「家庭研究所」（IFS）5日發布的調查顯示，在接受調查的2,000名男性中，有四分之一的18至29歲男性表示，他們每天都會買賣股票，且其中近三分之二（64%）的人認為自己是失敗者。

這個結果與會賭博的男性極為類似：有23%的年輕男性表示自己每天會賭博，包括投注運彩，而其中有66%的人表示會感覺到類似煩惱。這份調查詢問年輕男性一系列有關其個人行為和人生觀的問題。該調查也發現，每天遊玩夢幻體育（fantasy sports）遊戲和瀏覽色情網站，也與挫敗感有類似關係。

年輕男性的困境正引發學界、權威界和富豪界的日益警報。他們表示，男性正在教育和就業方面逐漸落後，賭上自己的財務健康，在體育或其他賽事押注平台下注，並面臨到心理健康危機。

在此同時，賭博與投資間的界線也已經模糊。散戶投資人的股票交易量過去15年翻增了一倍，當沖交易員也帶動了選擇權交易量創下紀錄新高。Robinhood和盈透證券（Interactive Brokers）等新平台，正嘗試透過同時提供賽事押注和股票交易，來善加利用Z世代的興趣。

一些研究顯示，在現在這個買房和其他財務成功指標都遙不可及的世界裡，年輕人為了賺取報酬，已接納具風險性的財務行為。Northwestern Mutual研究顯示，80%的Z世代投資人表示，他們曾投資或考慮投資過股票、選擇權、加密幣或預測市場，因為他們感覺在財務上落後他人，並認為這些投資是能讓他們達成財務目標的更好工具。

IFS研究員認為，當沖股票、賭博、玩夢幻體育遊戲、以及逛色情網站等行為，可能同時能解決人的沮喪、壓力和寂寞心理，也能使其惡化。那些從事這些活動沒有到每天的年輕男性，回報感到意志消沉的比率只有大約一半。

整體而言，這份調查有42%的受訪者認為，用「總之我就是魯蛇」來描述他們非常或頗為正確。這種感覺尤其在沒有大學文憑和既無就業也無就學的年輕男性間特別強烈。

四分之一的受訪者表示，他們隨時隨地都感到孤獨，另外30%的受訪者則認為有時候會感到孤獨。

這份研究也發現，即使是對未來有高度期許的年輕人，也已對所謂的「美國夢」幻想破滅。七成的受訪者表示，成功關鍵與其說是在於能力或努力，不如說是在於人脈，但仍有84%的受訪者表示，他們對自己的未來抱有遠大計畫。