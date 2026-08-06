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美國出手救日圓為何美股飆新高？因解除股債匯AI風險連環爆引信

編譯湯淑君／綜合外電
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日圓兌美元匯價7月貶破160大關，促使美國與日本聯手干預匯市，把日圓匯率拉抬到現...
日圓兌美元匯價7月貶破160大關，促使美國與日本聯手干預匯市，把日圓匯率拉抬到現約158價位。圖為7月31日檔案照。路透

美國協助日本干預匯市、阻貶日圓，此舉已產生廣泛、重大的影響，凸顯出人工智慧（AI）投資已躍為全球債市、匯市和股市的核心角色，唯恐引爆環環相扣的風險。

美國財政部對上周干預日圓的官方說法是，為了支持這個對全球貿易至關重要的主要貨幣，並且協助美國重要盟國穩定金融。

阻貶日圓穩住美國債市 防止AI借貸成本勁揚

但這項不尋常的舉動也發揮另一效果：安撫世界各地焦慮不安的投資人。由此可見，當前市場風險是多麼緊密相連，且牽一髮便動全身。分析師指出，標普500指數自7月底一躍而起，本周二（4日）還登上新高，美日干預阻貶日圓就是背後一大推力。

紐約時報報導，Satori Insights創辦人金恩認為，這次的干預行動表面上是拯救日圓，但其實也是保護美國的諸多弱點。

其中一個弱點，與大型科技公司砸下巨資資本支出布建AI基礎設施有關。這些企業頂著AI光環，已率領美股迭創新高，同時也驅動美國的經濟成長。

過去一年來，一小群AI公司大量發債，設法籌資以支應布建AI資料中心。數千億美元的融資需求，已迫使這些企業支付愈來愈高的債息給債券投資人，因為債券供應量增加會對債券價格構成下跌壓力（債券殖利率與價格呈反向關係）。公司債殖利率升高，意味著企業借貸成本隨之上揚，這些公司的股票投資人也感到緊張，擔心利息成本增加會侵蝕未來的盈餘。

從這角度來看，美國財政部出手干預日圓，就顯得非常有道理。分析師說，日本政府公債殖利率最近竄升，已開始對美國長期公債殖利率構成壓力。日本是美國公債最大外國持有國--日本投資人持有總值逾1兆美元的美國公債--往常為急貶的日圓護盤的典型做法，是拋售日本持有的美債。但若此時拋售美債，可能把美國利率推到更高水準，這將提高企業借貸成本，並且讓已如驚弓之鳥的股市投資人更加坐立難安。

日圓走貶時，債市投資人已經對聯準會（Fed）主席華許的抗通膨可信度起疑，以致美國長債殖利率勁揚。美國10年期公債殖利率--全世界最重要的利率之一，企業和消費者借貸利率賴以訂定的基準利率--已躍上川普2.0上任以來最高水準，直到美日干預匯市才回落。

巴克萊全球研究部主管拉賈德哈克沙（Ajay Rajadhyaksha）說：「毫無疑問，美債與日本長債此刻或多或少已變成連體嬰。」

AI投資牽扯出的股、債、匯市風險環環相扣

一言以蔽之，美國財政部上周干預匯市，在拉抬日圓的同時，也藉此舉協助支持債市，同時減輕投資人對AI借貸成本日益升高的顧慮，進而平息投資人對風險外溢至股市的焦慮。

自從上周末傳出干預的耳語後，美國公債殖利率滑落，美股則勁漲。亞馬遜和Palantir發布強勁的獲利報告，也為這波漲勢添加柴火。

但這場非比尋常的干預行動，也可能給股市帶來風險。所以，美國財政部得當心，別讓日圓升得太猛，否則可能觸動日本公債殖利率勁升，那將從美國資產市場吸走資金、回流日本市場。

目前Fed利率目標區間是3.5%~3.75%，與日本銀行（央行）現行1%的基準利率相比，利差甚大。這鼓勵投資人以低利率借入日圓、轉投資美國和其他提供更高收益率的資產市場。

這就是一種簡單形式的日圓「利差交易」（carry trade），涉及的投資金額巨大無比，據國際清算銀行（BIS）先前估計，少則數千億美元，多則數兆美元。假如日圓持續挺升，日圓利差交易成本隨之增加，終會逼出平倉潮，進而在美國股市掀起賣壓。這就是為什麼，美國決策官員支持日圓最好「點到為止」。

精華 FAQ

  • 表面上是為了支持全球重要貨幣與盟友金融穩定，實際上也有助於壓住美債殖利率，避免企業借貸成本再升高，並減輕市場對AI投資與股市風險外溢的擔憂。

  • 因為日圓若持續走弱，可能迫使日本投資人拋售美債，推高美國長債殖利率；利率上升會讓AI公司發債與籌資更貴，也會壓縮未來獲利預期，拖累股價。

  • 因為干預日圓後，美債殖利率回落，市場對AI相關企業借貸成本上升的焦慮下降，加上亞馬遜與Palantir財報強勁，投資人風險情緒改善，帶動美股續創新高。

美股 貨幣 債券

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