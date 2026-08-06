美股早盤／指數幾近平盤 那指、費半微漲
美股周四（6日）早盤基本持平，道瓊工業指數微跌0.02%；史坦普500指數上漲0.17%；那斯達克指數和費城半導體指數則是先微跌再漲，漲幅也只有0.2%左右。台積電ADR上漲0.57%。
交易員持續關注中東局勢，市場聚焦荷莫茲海峽重新開放的談判進展，同時也消化一系列的企業財報。
SanDisk受企業財報影響，股價下跌逾7%，拖累那斯達克走勢。這家記憶體公司公布的上季財報未能令投資人滿意。Western Digital（威騰）則因本季財測令人失望而下跌逾14%，儘管公司上季財報優於市場預期。
另外，廣告科技公司AppLovin因季度業績表現好壞參半，股價重挫19%。
隨著重新開啟荷莫茲海峽的協議接近達成，國際油價小幅走高。一名伊朗政府官員向MS NOW表示，根據一項臨時協議，通過荷莫茲海峽的船舶將暫時免收任何費用或通行費。
德意志銀行策略師Jim Reid說，市場在伊朗戰爭這場衝突的和談過程中，已多次經歷「空歡喜」，雖然目前協議內容正變得愈來愈具體，但市場焦點已從「是否能達成協議」，轉向「最終安排將會是什麼樣子」，包括伊朗最終是否會被允許向通過荷莫茲海峽的船舶徵收通行費。
美股周四早盤整體幾近持平，道瓊微跌0.02%，史坦普500上漲0.17%，那斯達克與費城半導體指數先跌後漲，漲幅約0.2%左右。 SanDisk因上季財報未能滿足市場期待，股價跌逾7%；Western Digital雖上季優於預期，但本季財測失望，股價跌逾14%；AppLovin也因業績好壞參半重挫19%。 交易員持續關注中東局勢，尤其是荷莫茲海峽重新開放的談判進展。隨著協議接近達成，國際油價小幅走高，市場也轉而觀察最終是否會出現通行費安排。
精華 FAQ
美股周四早盤整體幾近持平，道瓊微跌0.02%，史坦普500上漲0.17%，那斯達克與費城半導體指數先跌後漲，漲幅約0.2%左右。
SanDisk因上季財報未能滿足市場期待，股價跌逾7%；Western Digital雖上季優於預期，但本季財測失望，股價跌逾14%；AppLovin也因業績好壞參半重挫19%。
交易員持續關注中東局勢，尤其是荷莫茲海峽重新開放的談判進展。隨著協議接近達成，國際油價小幅走高，市場也轉而觀察最終是否會出現通行費安排。
上一則
英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」
下一則