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英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

編譯陳苓／綜合外電
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英特爾執行長陳立武。美聯社
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾在執行長陳立武的帶領下振衰起敝，今年來股價暴漲174%。但專家表示，光是與川普政府結盟還不夠，該公司必須證明，晶圓製造技術能與台積電一較高下。

英國金融時報（FT）報導，業者若想使用第二家晶圓代工廠，必須先大舉投資。但陳立武迄今尚未提出不容置疑的證據，證明英特爾的製造技術已經追上台積。潛在客戶需要此類證據，才能讓重金投資更可行。

消息人士指出，英特爾當前的18A製程雖有改善，仍不及台積。該名人士說：「陳立武談論（18A）擴大生產...卻未談到與台積同類產品相比，在效能與電力方面的競爭力」。

英特爾從未揭露當前製程的技術細節，如良率等。分析師說，接班18A製程的14A，將在10月公布最新的製程設計套件，有助決定客戶是否要下單量產。

與此同時，當前晶圓代工供給吃緊，IC設計公司下單給英特爾，不只牽涉到鉅額投資，也可能惹惱台積電。業界人士說：「產能緊俏之際，眾人不想激怒台積。大家都在搶晶圓，這給予台積極大籌碼。」

然而，瑞銀的亞庫瑞（Timothy Arcuri）說，想找英特爾，肯定得謹慎行事，但可以緩步推進。他指出，蘋果將少量舊款晶片訂單交給英特爾，不大可能打壞與台積的關係，即便英特爾能從中賺到數十億美元的額外營收。

精華 FAQ

  • 因為投資人與潛在客戶更在意製程實力是否真能對標台積電，而不是只有政治結盟或股價表現。英特爾尚未拿出足夠證據證明18A與後續14A已具備競爭力。

  • 14A是接續18A的重要製程，10月公布的最新設計套件，將讓客戶更清楚評估導入成本、效能與量產可行性。若規格與工具不夠成熟，客戶就會延後投單。

  • 因為目前晶圓代工供給仍偏緊，客戶高度依賴台積電產能，若轉單英特爾幅度太大，可能影響既有合作關係。分析師認為，小量舊款晶片試單較不易破壞雙方關係。

英特爾 川普 台積電

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