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迪士尼TikTok達協議 允許短影音創作者使用角色及場景

中央社洛杉磯5日綜合外電報導
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FILE PHOTO: Disney+ logo is seen in this illustration taken August 5, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2026-08-05，數位典藏序號：20260805181138090】

迪士尼公司與社群媒體TikTok今天宣布達成協議，將允許TikTok創作者在短影音中使用迪士尼電影及電視節目中的角色與場景。這是TikTok與傳統媒體公司首次達成這類協議。

路透社報導，雙方聲明並提到，依據這份協議，將精選相關影音在TikTok與Disney+串流服務播出。

這是TikTok短影音首度登上其他平台，而在Disney+，影音將出現在Verts圖示下，這個區塊專為吸引用手機觀看直式影片的年輕族群設計。

兩家公司表示，TikTok將提供管道，讓創作者取用數以百計迪士尼電影與影集的素材，涵蓋皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）、FX等品牌。

試辦計畫將於未來幾個月內在美國開跑，並計劃推展到其他市場。

這份協議的財務條款並未對外披露。

直式影音在美國成長快速，Disney+與其他串流服務已開始擁抱這種格式。

與TikTok的協議除了為Disney+帶來新內容，也有助迪士尼吸引更多觀眾使用其串流服務。

根據TikTok資料，該平台用戶去年平均每天分享650萬則電影、電視相關貼文。調查顯示，近半數觀眾曾在TikTok上看到相關內容後，去看一部電影或電視劇。

精華 FAQ

  • 雙方同意讓TikTok創作者在短影音中使用迪士尼電影與電視節目的角色、場景及相關素材，這也是TikTok首次與傳統媒體公司達成此類合作。

  • 依協議，精選影音將同時在TikTok與Disney+播出；在Disney+上會出現在Verts圖示下，鎖定偏好直式影片的手機觀眾。

  • 試辦計畫預計未來幾個月先在美國推出，再逐步擴及其他市場。雙方未公布財務條款，但合作可為Disney+增加新內容並擴大觀眾。

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