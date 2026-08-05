迪士尼TikTok達協議 允許短影音創作者使用角色及場景

FILE PHOTO: Disney+ logo is seen in this illustration taken August 5, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2026-08-05，數位典藏序號：20260805181138090】

迪士尼 公司與社群媒體TikTok 今天宣布達成協議，將允許TikTok創作者在短影音中使用迪士尼電影及電視節目中的角色與場景。這是TikTok與傳統媒體公司首次達成這類協議。

路透社報導，雙方聲明並提到，依據這份協議，將精選相關影音在TikTok與Disney +串流服務播出。

這是TikTok短影音首度登上其他平台，而在Disney+，影音將出現在Verts圖示下，這個區塊專為吸引用手機觀看直式影片的年輕族群設計。

兩家公司表示，TikTok將提供管道，讓創作者取用數以百計迪士尼電影與影集的素材，涵蓋皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）、FX等品牌。

試辦計畫將於未來幾個月內在美國開跑，並計劃推展到其他市場。

這份協議的財務條款並未對外披露。

直式影音在美國成長快速，Disney+與其他串流服務已開始擁抱這種格式。

與TikTok的協議除了為Disney+帶來新內容，也有助迪士尼吸引更多觀眾使用其串流服務。

根據TikTok資料，該平台用戶去年平均每天分享650萬則電影、電視相關貼文。調查顯示，近半數觀眾曾在TikTok上看到相關內容後，去看一部電影或電視劇。