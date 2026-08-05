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貝萊德智庫：台韓半導體股發威 助新興市場今年大放異彩

編譯湯淑君／綜合外電
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貝萊德智庫的分析顯示，台積電所在的台灣，今年獲利成長可達34%，相當耀眼。歐新社
貝萊德智庫的分析顯示，台積電所在的台灣，今年獲利成長可達34%，相當耀眼。歐新社

貝萊德智庫的分析發現，新興市場企業盈餘成長傲視全球其他地區，人工智慧（AI）帶旺獲利成長是主因，而這股趨勢至少可望延續到今年底。

彭博資訊報導，MSCI新興市場指數如今已重返伊朗戰爭爆發前的高峰價位，半導體股的威力顯而易見，若剔除這些科技股，MSCI新興市場指數今年來反而是跌的。若台灣和南韓占指數權重與台、韓股整體市值相符，MSCI指數年初迄今漲幅已超過34%，漲勢之強，史上罕見。

貝萊德新興市場暨亞洲核心團隊主管瓦瑞克指出，AI供應鏈占吃重分量，讓新興市場股市今年大放異彩，他並預期，基於獲利成長強勁，這種趨勢可望延續到至少2026年底。

貝萊德智庫分析LSEG和MSCI資料的結果顯示，繼2025年新興市場盈餘成長約8%之後，2026年可望朝盈餘成長35%的目標前進，比世界其他地區都來得強。根據截至6月4日的數據，新興市場未來12個月預估盈餘成長幅度達36.7%，遙遙領先全球整體成長幅度（20.7%）、美國（20.1%）、歐元區（16.5%）、英國（13.2%），以及日本（9.0%）。

新興市場企業獲利成長表現突出，主要歸功於晶片相關公司。例如，台積電所在的台灣，獲利可望成長34%。南韓獲利成長更壯觀，估計可達220%，反映除了半導體榮景外，另有其他利多因素。

瓦瑞克在報告中寫道：「（南韓）政府正推行企業攻革計畫，類似我們在日本所見，力圖提高股東價值。而地緣政治碎片化，以及一些西方國家渴望降低對中國的依賴，已讓南韓許多公司從中受惠，例如造船業者。」

精華 FAQ

  • 主要原因是人工智慧需求帶動晶片與供應鏈獲利成長，尤其台灣與南韓半導體股貢獻顯著，讓新興市場企業盈餘成長明顯優於其他地區。

  • 漲勢主要來自台灣與南韓的半導體相關股票。若排除這些科技股，新興市場指數今年反而下跌，顯示半導體族群是推升整體表現的關鍵。

  • 貝萊德預期新興市場盈餘成長動能可延續到至少2026年底，2026年甚至可能朝35%的成長目標前進，且未來12個月預估增幅達36.7%。

新興市場 南韓 台積電

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