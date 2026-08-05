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AI三個可能未來 這家公司都是贏家

沉迷競標日花上萬元 熱門直播電商讓他們傾家蕩產

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

編譯黃淑玲／綜合外電
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大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模...
大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

摩根士丹利（大摩）策略師團隊研究AI模型的三個可能未來：封閉模型贏了、開放模型勝出、混合使用。而有一家公司，不管未來是這三種情境的哪一種，都不會輸，就是輝達（Nvidia）。

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。

另外，雲端服務巨人，也會是大贏家，不過對誰更為有利，要看是封閉模型還是開放模型掌握市場。大摩策略師認為，微軟（Microsoft）在開放模型當道的情境中，會脫穎而出。而未來若是封閉模型主導或混合使用情況，則亞馬遜（Amazon）和Google會是最強者。

封閉模型打贏的話，現在的市場領先者OpenAI、Anthropic應該受益最大。他們的雲端服務供應商主要是亞馬遜和Google。

混合使用封閉與開放模型的情境，是大摩認為會實際演變出來的狀況。兩種模型的市場力量在伯仲之間，企業使用價格較高的封閉模型執行最困難的工作，同時用較便宜的開放模型，做例行事務。此情境下，除了與基礎設施有關廠商，軟體業者、資安公司也可受惠。

未來如果是開放模型獨擅勝場的話，中國的AI模型和科技大公司自然前途燦爛。另外，所謂的「邊緣運算」設備，也就是在更靠近使用者、以較小的系統執行運算的裝置，也能在此情境中更為茁壯。相關裝置業者如蘋果（Apple）、惠普（HP）、戴爾（Dell）等，都是善於在用戶端執行AI模型的高手。

精華 FAQ

  • 大摩提出AI市場可能走向封閉模型勝出、開放模型勝出，或兩者混合使用3種情境，並認為這將影響雲端、軟體與硬體供應鏈的受惠程度。

  • 因為輝達掌握伺服器心臟與網路連結等算力基礎設施，不論是封閉、開放或混合模型，都需要強大運算能力支撐AI服務，因此最具穩定受惠優勢。

  • 開放模型若成主流，微軟可望更突出；若是封閉或混合模式，亞馬遜與Google較占優勢。混合情境下，軟體業者、資安公司與邊緣運算裝置也可能受益。

輝達 NVIDIA Google

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