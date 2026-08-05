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美股早盤／史坦普再創新高 美伊進展持續激勵信心

編譯易起宇／綜合外電
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美股5日早盤延續前日漲勢，道瓊大漲逾400點，史坦普500和那斯達克指數再創新高...
美股5日早盤延續前日漲勢，道瓊大漲逾400點，史坦普500和那斯達克指數再創新高。路透

美股5日早盤大漲，史坦普500和那斯達克指數再創紀錄新高，對中東和談突破的期盼抵銷了SpaceX和超微（AMD）股價大跌，這兩家公司所發布的財測未能讓投資人驚艷。

道瓊工業指數5日早盤上漲1%；史坦普500和那斯達克指數則分別漲0.6%和0.5%；費城半導體指數漲1.1%；台積電ADR漲1.9%。

馬斯克的SpaceX 4日發布上市後的首份財報，在「星鏈」衛星通訊服務和人工智慧（AI）事業蓬勃發展帶動下，上季營收將近翻倍，營業虧損也縮小。但該公司早盤股價大跌逾10%，因其AI業務支出暴增遠超過市場預期。馬斯克的另一家公司特斯拉則下跌0.3%。

AMD預期的本季營收超過市場預期，反映出AI需求強勁。但早盤股價卻大跌逾3%，顯示投資人希望該公司提供更強勁的財測，以證明股價今年來大漲142%的正當性。對手輝達股價則上漲4%，因SpaceX資料中心計畫全面採用輝達晶片。

英特爾和美光等其他晶片股則分別漲1%和3.1%，微軟和蘋果則分別下跌1%和0.8%。

美國財長貝森特4日表示，可能會在未來兩天與伊朗達成重啟荷莫茲海峽的協議，帶動油價下跌，也推升了道瓊和史坦普指數4日衝上紀錄新高。

精華 FAQ

  • 主要因市場對中東局勢和緩與美伊協議的期待升溫，帶動風險偏好回升，抵銷了SpaceX與AMD財測不夠驚艷所引發的賣壓，推升主要指數上漲。

  • 史坦普500與那斯達克指數早盤分別上漲0.6%與0.5%，並再創紀錄新高；道瓊工業指數也上漲1%，延續前一日受油價下跌帶動的強勢。

  • SpaceX雖營收幾近翻倍，但AI支出暴增超出預期，股價早盤大跌逾10%；AMD營收展望優於預期，卻未提供更強財測，市場因此失望，股價跌逾3%。

美伊 美股 史坦普500

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