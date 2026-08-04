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貝森特：荷莫茲海峽有望在今明兩天開放 油價下挫

美股早盤／布蘭特油價跌破80美元 費半衝高5% Palantir飆21%

編譯陳苓／綜合外電
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美股四大指數4日早盤同步走升。路透
美股四大指數4日早盤同步走升。路透

美國財長貝森特表示，美伊可能會在4或5日達成重啟荷莫茲海峽的協議，布蘭特油價聞訊跌破80美元。投資人也也重新聚焦企業財報，美股四大指數4日早盤同步走升。

道瓊工業指數早盤上漲1%；史坦普500指數漲0.7%，逼近空前新高；那斯達克指數漲1%，費城半導體指數勁揚5%。

台積電ADR攀升2%、輝達升1%。記憶體股揚升，美光、SK海力士ADR、Sandisk漲幅在5-8%之間。

投資人擔心科技巨擘的高額AI支出，能否轉化為更多獲利，導致美股先前走勢動盪，但財報季迄今表現突出，緩和部分疑慮。史坦普500成分股中，財報擊敗預期的公司達86%，創五年新高。

需要小心的是，SpaceX將在4日美股盤後公布上市後的首份財報。另外，該公司有多達1,160億美元的股票，閉鎖期將在下個月屆滿，釋出股票總額之高在資本市場數一數二。

資料分析業者Palantir大漲21%。該公司財報表現奇佳，並上調全年營收與獲利預測，形容市場對該公司資料分析工具的需求好到令人吃驚，「彷彿來自另一個世界（otherworldly）」。

蘋果小漲0.3%，該公司的印度年營收首次突破100億美元，凸顯旗下裝置在當地需求飆升。

精華 FAQ

  • 美國財長貝森特表示，美伊可能在4或5日達成重啟荷莫茲海峽的協議，市場解讀地緣風險下降，原油供應疑慮緩解，因此布蘭特油價跌破80美元，並提振美股情緒。

  • 道瓊工業指數早盤漲1%，史坦普500指數漲0.7%，那斯達克指數漲1%，費城半導體指數更勁揚5%。台積電ADR、輝達與美光、SK海力士ADR、Sandisk等也普遍上漲。

  • Palantir財報大幅優於預期，並上調全年營收與獲利預測，激勵股價大漲21%。蘋果則小漲0.3%，因為其印度年營收首次突破100億美元，顯示當地需求持續升溫。

油價 美股 荷莫茲海峽

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